Flybondi complica a pasajeros en Salta: un vuelo a Aeroparque tiene más de ocho horas de demora

El aeropuerto Martín Miguel de Güemes registra este martes algunas demoras y cambios de horario en vuelos de salida y llegada, según la información publicada por Aeropuertos Argentina.

Entre las partidas, el vuelo FO 5161 con destino a Aeroparque figuraba demorado hasta las 19.20, mientras que otros servicios aparecían en horario, en preembarque o ya despegados.

En arribos, el vuelo FO 5160 desde Ezeiza figuraba demorado hasta las 18.50, y otro servicio desde Proyectos Mineros aparecía con demora hasta las 13.40.

Ante posibles modificaciones durante la jornada, se recomienda a los pasajeros consultar el estado actualizado de su vuelo antes de dirigirse al aeropuerto.