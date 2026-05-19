“Empieza a ganar De Paul”: cuánto cuestan las camisetas de Argentina en el Mercado San Miguel

Con el Mundial en el horizonte y el Día del Padre cada vez más cerca, el Mercado San Miguel ofrece opciones económicas para quienes buscan vestir los colores de la Selección Argentina.

Durante el segmento Mercado de Puertas Abiertas, que se emite todos los martes por Aries, se realizó un relevamiento en el anexo del mercado, ubicado en pasaje Miramar 433.

En uno de los puestos, la camiseta de Argentina para niños se consigue a $12.000, mientras que la de adultos cuesta $13.000. Según explicó la vendedora, los modelos cuentan con escudo y logo bordados.

Messi sigue firme, pero De Paul gana terreno

La camiseta de Lionel Messi continúa siendo la más elegida, sobre todo entre los chicos. Sin embargo, entre los adultos también crecen los pedidos por otros jugadores.

“Buscan mucho De Paul, Paredes y Mac Allister”, contó una vendedora, y agregó entre risas: “Empieza a ganar De Paul”.

También se ofrece la camiseta suplente de Argentina, de color negro con detalles celestes, a $14.000. Según la vendedora, es uno de los modelos que más está saliendo.

Abrigo argentino para el frío

Además de camisetas, el puesto ofrece conjuntos de campera y pantalón de la Selección, con precios que van desde $48.000 hasta $55.000, según el modelo.

También hay buzos frisados, camperas rompeviento, pantalones deportivos y prendas de Boca, River y equipos salteños.

El anexo del Mercado San Miguel atiende en pasaje Miramar 433, de lunes a jueves de 8 a 14 y de 17 a 21.30. Los viernes y sábados permanece abierto de 8 a 21.30 de corrido.