Operativo "Bajo Cero": el municipio activa recorridas nocturnas por plazas, cajeros y puentes

La Municipalidad, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, pone en marcha el Operativo «Bajo Cero», una iniciativa diseñada para proteger a quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad habitacional. Está focalizado especialmente en asistir a aquellas personas que, por decisión propia, prefieren permanecer en la vía pública y no trasladarse al Hogar de Noche que funciona en 20 de Febrero 231.

Cuando las noches sean frías, con temperaturas bajo cero, se desplegarán 12 móviles y 70 empleados municipales para asistir a las personas que se encuentran alrededor de las plazas, monumentos, hospitales, cajeros automáticos, puentes y otros puntos.

Los equipos distribuirán ropa de abrigo, frazadas, cenas e infusiones calientes, garantizando una respuesta inmediata ante las noches de frío extremo.

«Al intendente Emiliano Durand le preocupa mucho esta situación, tenemos un relevamiento territorial que vamos a abordar de manera integral con todas las áreas”, indicó Pablo Linares, subsecretario de Inclusión Social.

Se recuerda que en todos los casos se resguarda la identidad de la persona que se encuentra en situación de calle.