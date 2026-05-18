Trámites en un solo lugar: lanzan el Primer Circuito del Comerciante en Salta

La Municipalidad de Salta llevará adelante el Primer Circuito del Comerciante, una iniciativa que busca simplificar y agilizar los trámites vinculados a la actividad comercial, concentrando en un solo lugar todos los servicios necesarios para habilitar, regularizar o cerrar un negocio.

El evento se realizará este jueves 21 de mayo, de 17 a 19 horas, en el Centro Cultural Dino Saluzzi, ubicado en Independencia 910 y está destinado tanto a comerciantes en actividad como a quienes estén proyectando iniciar un emprendimiento.

Durante la jornada, los asistentes podrán obtener en el mismo día la habilitación comercial automática o avanzar en la gestión del régimen general, además de iniciar renovaciones, completar documentación faltante y consultar el estado de sus expedientes.

El subsecretario de Ingresos Públicos, Marcelo Baggio, destacó que la propuesta apunta a “abarcar de punta a punta la vida de un comercio”, incluyendo desde la habilitación hasta el cierre del negocio, pasando por asesoramiento en materia de inspecciones, beneficios fiscales y cumplimiento normativo. Además, remarcó que el circuito se enmarca en una política de descentralización de servicios para facilitar el acceso a los trámites.

Por su parte, la concejal Camila Lobo subrayó la importancia de la iniciativa al señalar que “por primera vez se van a nuclear todos los servicios para el comerciante”, permitiendo no solo asesorarse sino también iniciar o continuar gestiones en un mismo lugar. Asimismo, valoró el trabajo conjunto entre distintas áreas municipales para acercar soluciones concretas a los vecinos en un contexto económico complejo.

Entre los servicios disponibles se incluyen asesoramiento sobre planes de pago, exenciones impositivas, inscripción al régimen simplificado municipal, obtención de certificados de libre deuda y regularización fiscal, así como orientación contable y comercial.

También estarán presentes organismos como Bomberos y Policía de la Provincia, quienes brindarán asesoramiento e iniciarán trámites vinculados al certificado de seguridad contra incendios y la autorización para el expendio de bebidas alcohólicas.

El circuito contempla además espacios específicos para la matriculación de cartelería comercial, la gestión del Certificado de Aptitud Ambiental (CAAM) y la inscripción a cursos de capacitación, como el de manipulación de alimentos.

Para más información, se puede ingresar a la web: https://www.circuitodelcomerciante.com.ar/