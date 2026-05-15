El ajedrez femenino de adultos mayores crece en Salta: “Es histórico en el NOA”

Lo que comenzó como un proyecto orientado a promover la salud mental y la sociabilización de las personas mayores, hoy se convirtió en un fenómeno deportivo y social que posiciona a Salta como referente regional en ajedrez femenino para adultos mayores.

Así lo destacó por Aries, el presidente de la Federación Salteña de Ajedrez, Benito Rojas, quien resaltó el crecimiento sostenido de la disciplina y el impacto positivo que genera tanto en mujeres mayores como en jóvenes y niños.

“La Federación, dentro de sus objetivos, buscaba alcanzar el tema de la salud mental en la tercera edad. Comenzó como un proyecto con ese fin, pero después se fue ampliando porque las participantes no sólo encontraron un espacio de inclusión y sociabilización, sino que también empezaron a tomarlo de manera competitiva”, explicó.

Según detalló, actualmente Salta cuenta con un plantel de 60 mujeres adultas mayores que practican ajedrez de manera activa, algo que calificó como “un hecho histórico” para la provincia y para el desarrollo del ajedrez femenino en la región.

“En el ajedrez femenino esto no estaba desarrollado a nivel NOA ni tampoco en países limítrofes”, señaló y agregó: “antes se premiaba solamente al adulto mayor en general y ahora ya existe el premio al adulto mayor femenino. Esa franja de mujeres ha abordado y desbordado el ajedrez”, expresó.

Además del aspecto competitivo, el referente salteño hizo hincapié en los beneficios cognitivos y emocionales que aporta el deporte en una sociedad atravesada por la sobreestimulación tecnológica y la falta de concentración.

“Hoy la tecnología no nos deja concentrar. De alguna manera volvemos a la fuente con este deporte, que es solamente concentración y fuerza mental. Toda esa dosis hace que la gente encuentre en el ajedrez lo mejor para su salud mental”, afirmó.

El trabajo desarrollado desde UNATE y la Federación Salteña de Ajedrez también logró integrar a distintas generaciones. Rojas destacó que el espacio reúne tanto a adultos mayores como a jóvenes y niños, convirtiéndose en un ámbito de aprendizaje, inclusión y contención.