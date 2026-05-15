Lota solidaria para financiar el viaje de adultos mayores al Panamericano de ajedrez en Paraguay

Este sábado 16 de mayo se realizará una Gran Lota Solidaria con el objetivo de recaudar fondos para que una delegación de adultos mayores de Salta pueda viajar al Campeonato Panamericano senior de Ajedrez, en Paraguay.

En diálogo con ‘No es una tarde cualquiera’ -por Aries-, Benito Rojas, profesor de Ajedrez de UNATE y presidente de la Federación Salteña de Ajedrez, explicó que el evento busca reunir recursos para concretar el viaje de la delegación salteña al torneo internacional que se disputará en Asunción del 9 al 12 de junio.

“Estamos haciendo una lota para recaudar fondos para este viaje. A las 16 comienza el primer sorteo, y desde las 15 ya va a estar abierta la UNATE (Mitre 383) con animación, música y también algunas cosas dulces y saladas para degustar”, detalló.

El valor de cada cartón será de 5 mil pesos e incluirá tres chances de juego. Según indicó Rojas, las personas interesadas podrán colaborar abonando tanto en efectivo como por transferencia.

La participación salteña en el certamen continental surge luego de una destacada actuación en el Campeonato Semifinal Argentino disputado recientemente en Catamarca. Allí, una ajedrecista salteña de la categoría Sub 70 obtuvo el primer puesto en un torneo con norma internacional avalada por la Federación Internacional de Ajedrez.

“De las seis participantes que llevamos, una jugadora de la tercera edad salió primera en la categoría Sub 70. Eso nos impulsó a pensar en participar por primera vez del Panamericano Senior”, señaló Rojas.

La delegación estará integrada por diez mujeres adultas mayores, quienes buscarán dejar a Salta bien representada en la competencia internacional.