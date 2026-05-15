Avanza la privatización de AySA: el Gobierno venderá el 90% de la empresa

El Gobierno nacional autorizó el llamado a Licitación Pública Nacional e Internacional para la venta del 90% del paquete accionario de AySA, la empresa estatal encargada del servicio de agua y saneamiento en el Área Metropolitana de Buenos Aires.

La medida fue oficializada por el Ministerio de Economía a través de la Resolución 704/2026, publicada este viernes en el Boletín Oficial.

Según la norma, la licitación será sin base y estará destinada a la venta de la totalidad de las acciones de titularidad del Estado Nacional en Agua y Saneamientos Argentinos Sociedad Anónima, representativas del 90% de la compañía.

El procedimiento se realizará mediante la plataforma CONTRAT.AR y contempla la participación de un operador estratégico. Además, el llamado deberá publicarse en el Boletín Oficial y en el sitio del Banco Mundial denominado DGMARKET por el término de diez días hábiles.

La resolución también establece que las consultas al pliego podrán realizarse hasta el 12 de agosto de 2026, mientras que la presentación de ofertas será hasta el 27 de agosto de 2026, a las 9.59. Ese mismo día, a las 10, se realizará la apertura de ofertas.

La medida entra en vigencia desde su publicación en el Boletín Oficial y representa un nuevo avance en el proceso de privatización de empresas públicas impulsado por el Gobierno nacional.