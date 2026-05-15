Advierten que cada vez menos salteños se vacunan contra la gripe por el costo de las dosis

Por Aries, la presidenta de la Cámara de Propietarios de Farmacias de Salta, Susana Carrasco, advirtió que cayó la demanda de vacunas antigripales en la provincia y aseguró que el factor económico es una de las principales causas que explican la baja en la vacunación.

Según detalló, una de las vacunas tetravalentes más utilizadas, la Stivax, tiene actualmente un precio de venta al público de $67.700. Con la cobertura habitual de las obras sociales, que ronda el 40%, el costo final para el afiliado queda en aproximadamente $40.600 por dosis.

Carrasco recordó que los grupos de riesgo, como mayores de 65 años e infantes, cuentan con cobertura del 100%, mientras que el resto de los usuarios debe afrontar parte del valor de la vacuna.

“Antes no dábamos abasto con las vacunas de la gripe. Inclusive con las provistas por PAMI la mayoría de la gente se vacunaba. Ahora cada vez son menos”, sostuvo.

En ese sentido, explicó que las farmacias realizan la reserva de vacunas entre diciembre y enero, tomando como referencia las ventas de la campaña anterior. Sin embargo, señaló que cada año solicitan menos dosis debido a la caída de la demanda.

“Si una farmacia compra una determinada cantidad y no logra colocar esas vacunas, al año siguiente pide menos porque son productos que no tienen devolución por la cadena de frío y eso representa una pérdida económica”, explicó.

La referente del sector también indicó que el contexto económico impacta directamente en las decisiones de las familias. “Una familia tipo, con papá, mamá y dos chicos, puede gastar tranquilamente unos 250 mil pesos para vacunarse toda”, remarcó.

Por otra parte, Carrasco consideró que también existe una pérdida de conciencia sobre la importancia de la prevención tras la pandemia de COVID-19. “Pasado el susto del COVID y ya prácticamente quedando en el olvido, la gente dejó de lado el tema de la inmunización y ya no considera tan importante la prevención”, afirmó.

A pesar de la menor demanda, desde las farmacias señalaron que todavía hay disponibilidad de vacunas, tanto de campañas particulares como de las provistas a través de PAMI.