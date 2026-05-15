La factura de luz en mayo llegará con aumento del 10,57% en el componente nacional

El Ente Regulador de los Servicios Públicos (ENRESP) de Salta aprobó mediante la Resolución Nº 833/2026 los nuevos cuadros tarifarios del servicio de energía eléctrica correspondientes al período comprendido entre el 1 y el 31 de mayo de 2026, en el marco del análisis del pedido de actualización presentado por la distribuidora EDESA S.A.

La medida se enmarca en un contexto de emergencia energética y económica tanto a nivel nacional como provincial, según se desprende de la normativa citada en la resolución, que incluye decretos de necesidad y urgencia, leyes de emergencia pública y resoluciones de la Secretaría de Energía de la Nación.

En ese sentido, el organismo regulador sostuvo que las variaciones en el costo del servicio responden principalmente a los cambios en el componente de abastecimiento fijado por la Nación y a la actualización del Valor Agregado de Distribución (VAD), que representa la parte provincial de la tarifa.

De acuerdo con el informe técnico, el impacto del componente abastecimiento y generación aislada en la tarifa media de venta anualizada alcanza un 10,57%, mientras que la actualización del VAD, limitada por el Índice de Precios al Consumidor (IPC), representa un 1,44%.

La resolución también incorpora los precios establecidos por la Secretaría de Energía de la Nación a través de la Resolución Nº 109/26, junto con el esquema de subsidios energéticos focalizados dispuesto por el Decreto Nº 943/25, que establece bonificaciones diferenciadas según el nivel de consumo y la categoría de usuario.

En este marco, se mantiene el régimen de subsidios y tarifa social vigente, incluyendo beneficios para usuarios residenciales de menores ingresos y sectores vulnerables, además de descuentos especiales en zonas cálidas de la provincia.

El ENRESP remarcó que el objetivo de la actualización tarifaria es asegurar la sostenibilidad del servicio eléctrico, garantizando al mismo tiempo la continuidad de los subsidios y mecanismos de contención social establecidos por el Estado.