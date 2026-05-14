Remolcaron el Tesla del diputado libertario por circular sin patente
Sociedad14/05/2026Agustina Tolaba
El vehículo del legislador jujeño fue retirado por tránsito al detectarse que circulaba sin patente visible. La imagen fue difundida por la periodista Déborah de Urieta.
El Tesla vuelve a Jujuy en grúa porque no tiene patente.— Déborah de Urieta (@ddeurieta) May 14, 2026
¿El diputado circuló SIN PATENTE? pic.twitter.com/F8ouwmVREO
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