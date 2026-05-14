Remolcaron el Tesla del diputado libertario por circular sin patente

El diputado nacional por Jujuy de La Libertad Avanza, Manuel Quintar, volvió a quedar en el centro de la escena pública luego de que su vehículo fuera remolcado por circular sin patente visible, según se difundió en redes sociales a través de una imagen publicada por la periodista Déborah de Urieta.

En la fotografía que se viralizó, se observa la intervención de personal de tránsito retirando el rodado, en medio de una situación que generó fuerte repercusión política y en redes sociales.

El episodio se conoce después de que el legislador se volviera tendencia por asistir al Congreso a bordo de una camioneta eléctrica Tesla Cybertruck, un vehículo de alta gama cuyo valor supera los 100.000 dólares según el modelo y el esquema de importación.

En ese contexto, Quintar había exhibido su adquisición en redes sociales con un mensaje que generó controversia: “A mi nombre, con la mía... pronto toda la info de los radikukas con la nuestra”, en referencia a una consigna política habitual del espacio.

La difusión de la imagen del remolque reavivó las críticas en torno al uso del vehículo y al cumplimiento de las normas de tránsito, en un episodio que suma tensión al perfil público del legislador libertario.