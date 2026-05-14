Embarazo adolescente en Salta: Capacitan a personal de salud sobre la "Hoja de Ruta" para denunciar abusos

Magistradas del Ministerio Público Pupilar formaron a personal de salud sobre cómo actuar cuando se detectan embarazos de adolescentes producto de un abuso sexual. Dónde denunciar, qué datos se deben proporcionar para el avance de la investigación y cuáles son los derechos de las víctimas fueron algunos de los ejes de la capacitación

Las asesoras de Incapaces 8 y 7, Mariana Laconi y Carina Quinteros, dieron una charla el viernes en el Hospital Joaquín Castellanos de General Güemes. La jornada formó parte de la aplicación de la “Hoja de ruta para la atención integral en salud de adolescentes gestantes menores de 15 años”, documento que se diseñó a partir de un trabajo interdisciplinario del Ministerio de Salud, el Ministerio Público Pupilar y Unicef, entre otras instituciones, hace tres años.

“Es importante que el personal de salud conozca cómo actuar, cuándo denunciar, qué datos registrar, cuáles son los canales adecuados para la recepción de esa denuncia y la importancia de realizar un seguimiento”, explicó Mariana Laconi.

La magistrada mencionó además que, en estas situaciones, también se debe actuar para que no se vulneren otros derechos de las adolescentes, como el de acceder a la atención sanitaria integral o a la educación.

Los funcionarios, médicos, enfermeros, agentes sanitarios y otros operadores que presten servicios en establecimientos públicos o privados deben hacer la denuncia y quedan exentos del secreto profesional cuando tomen conocimiento de hechos de violencia contra niños, niñas y adolescentes.

La Hoja de Ruta destaca que, como el sistema de salud no cumple con funciones de investigación, quienes forman parte de sus equipos no necesitan contar con la confirmación del abuso sexual a una adolescente para realizar la denuncia correspondiente.

También se enfatiza en que no es lo mismo “comunicar” el hecho a organismos de protección de derechos que “denunciar”, es decir, poner en conocimiento de manera formal a las autoridades policiales o judiciales sobre un posible delito.

El documento para la atención integral en salud de adolescentes gestantes detalla además cuáles pueden ser los indicadores de un embarazo producto de un abuso sexual. Entre otros, se mencionan: dolores abdominales recurrentes, trastornos psicosomáticos, dolores de cabeza sin causa orgánica, infecciones urinarias reiteradas, flujo vaginal, cansancio, fatiga o trastornos de la conducta alimentaria.

Otras señales de que la gestación puede ser producto de un abuso sexual son: consulta médica tardía, ataques de angustia, autolesiones, retracción social, ocultamiento y contradicciones acerca de la identidad del cogestante.

Las capacitaciones para trabajadores de salud continuarán en las próximas semanas con participación de profesionales del Ministerio Público Pupilar en Embarcación y Salta Capital, con el objetivo de orientar y brindar herramientas para la protección de los derechos de las adolescentes gestantes.