Qué decir y qué no en Año Nuevo

Fiscalía pide aumentar penas a Sabag Montiel y Uliarte por intento de asesinato a CFKSociedad31/12/2025
Gabriela Baigún y Mariela Labozzetta solicitaron a Casación elevar las condenas a 15 y 14 años por alevosía y violencia de género política.
En la mesa familiar, con amigos o por mensaje, algunas frases suman buenos deseos y otras pueden incomodar. Un repaso de los clásicos que se recomiendan y los que conviene evitar.Sociedad31/12/2025Ivana Chañi
Con la llegada del Año Nuevo vuelven los saludos, brindis y mensajes que se repiten en mesas familiares, encuentros con amigos y grupos de WhatsApp. Según la IA, menos es más cuando se trata de desear algo bueno sin incomodar.
Entre las frases que se recomiendan, aparecen los deseos amplios y positivos: “Que sea un año con salud”, “Que venga con tranquilidad” o “Ojalá sea un buen año para todos”. Son expresiones neutras, que no presionan ni señalan situaciones personales.
También funcionan bien los mensajes simples y afectivos, como “Gracias por estar” o “Que sigamos compartiendo”, ideales para cualquier contexto.
En cambio, la IA sugiere evitar comentarios personalizados que pueden incomodar, sobre todo en mesas grandes: “A ver si este año conseguís trabajo”, “Este año tenés que cambiar” o “Ya es hora de que…”. Tampoco recomienda hacer balances negativos del año que termina ni comparaciones personales.
La conclusión es clara: en Año Nuevo, un deseo breve, sincero y general suele ser el mejor saludo. Porque a veces, decir menos es la mejor forma de decir algo bueno.
La Municipalidad de Salta presentó el balance de gestión 2024-2025 del área de Bienestar Animal, registrando más de 110 mil prestaciones.
La distribuidora eléctrica definió el esquema de atención que regirá durante el feriado de Año Nuevo y brindó precisiones para los usuarios.
Se requiere del grupo O factor Rh positivo. Las personas en condiciones de donar pueden hacerlo en Bolivar 687. Deben concurrir con documento de identidad y sin estar en ayunas.
A un año del fallecimiento de Jorge Lanata, la abogada Elba Marcovecchio publicó un conmovedor mensaje destacando la "presencia de la ausencia" en su vida diaria.
El programa busca orientar a los ciudadanos sobre los perfiles laborales más demandados para los próximos años y continuará con ferias universitarias y talleres de armado de CV durante el resto del mes.
Walter Montoya pasó por Rosario Central, Sevilla, Cruz Azul, Gremio, Defensor Sporting, Central Córdoba y Godoy Cruz antes de llegar a Gimnasia y Tiro.
La falla en un transformador de Edesur dejó sin servicio a miles de usuarios; el Ejecutivo advierte sobre la necesidad de reforzar la infraestructura eléctrica.
El Ministerio de Salud de Tucumán confirmó el primer nacimiento del 2026 ocurrido minutos después de la medianoche en una maternidad pública.
Un enfrentamiento ocurrido en la madrugada del 1° de enero en barrio Solidaridad terminó con un joven asesinado, un herido grave y dos personas detenidas.
Durante el feriado de Año Nuevo, el hospital sostuvo la atención sanitaria con más de 350 asistencias y el trabajo de más de 600 agentes de salud de distintas áreas.