Qué decir y qué no en Año Nuevo

Con la llegada del Año Nuevo vuelven los saludos, brindis y mensajes que se repiten en mesas familiares, encuentros con amigos y grupos de WhatsApp. Según la IA, menos es más cuando se trata de desear algo bueno sin incomodar.

Entre las frases que se recomiendan, aparecen los deseos amplios y positivos: “Que sea un año con salud”, “Que venga con tranquilidad” o “Ojalá sea un buen año para todos”. Son expresiones neutras, que no presionan ni señalan situaciones personales.

También funcionan bien los mensajes simples y afectivos, como “Gracias por estar” o “Que sigamos compartiendo”, ideales para cualquier contexto.

En cambio, la IA sugiere evitar comentarios personalizados que pueden incomodar, sobre todo en mesas grandes: “A ver si este año conseguís trabajo”, “Este año tenés que cambiar” o “Ya es hora de que…”. Tampoco recomienda hacer balances negativos del año que termina ni comparaciones personales.

La conclusión es clara: en Año Nuevo, un deseo breve, sincero y general suele ser el mejor saludo. Porque a veces, decir menos es la mejor forma de decir algo bueno.