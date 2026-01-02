El Circo de los Dinosaurios llega a Salta con un espectáculo para toda la familia

El circo más esperado de la temporada inicia su espectáculo este viernes a las 21:30 en el estacionamiento del Hiper Libertad, en el paseo Libertad, ofreciendo una propuesta única para grandes y chicos. Así lo confirmó por Aries, Martín Dressner, responsable de Relaciones Públicas y motociclista del “Globo de la Muerte”, quien destacó la combinación de tecnología, destreza circense y dinosaurios animatrónicos de última generación.

“Me encanta porque se llama así, el Circo de los Dinosaurios, y el nombre ya es la principal atracción para todos. Los dinosaurios están vivos: los niños y los adultos se van a sorprender con el movimiento, las articulaciones y los sonidos”, explicó Dressner, resaltando la puesta en escena que integra iluminación, efectos especiales y un elenco profesional de artistas.

El espectáculo incluye trapezistas, bailarinas, payasos y la adrenalina del “Globo de la Muerte” con motos, garantizando emoción para toda la familia. Además, los niños podrán acercarse a tocar a los dinosaurios, en un recorrido que mezcla susto, diversión y aprendizaje.

Las funciones se repetirán durante el fin de semana a las 19:00 y 21:30 horas, y de lunes a viernes a las 21:30. Las entradas se pueden adquirir de manera anticipada por la web o en boletería, con estacionamiento vigilado y propuestas gastronómicas que incluyen pochoclos, panchos y bebidas.

Para más información sobre horarios, promociones y sorteos, los interesados pueden visitar la cuenta oficial de Instagram del circo: @CircoDeLosDinosauriosOficial.