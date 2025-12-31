Atención de EDESA en Año Nuevo: contactos y horarios

La distribuidora eléctrica definió el esquema de atención que regirá durante el feriado de Año Nuevo y brindó precisiones para los usuarios.

Sociedad31/12/2025Ivana ChañiIvana Chañi

01-20-edesa4

Con motivo de las celebraciones de Año Nuevo, EDESA informó que los días miércoles 31 de diciembre de 2025 y  jueves 1 de enero de 2026 la atención al público se brindará únicamente a través de sus canales digitales y telefónicos.

Durante ambas jornadas, los usuarios podrán realizar consultas, trámites y gestiones sin restricciones horarias mediante las plataformas habilitadas por la empresa.

1767143033828¿Mesa adentro o afuera?: cómo estará el tiempo para Año Nuevo en Salta

Los canales de atención disponibles son:

  • WhatsApp: +54 9 387 549-2222
  • Oficina Virtual: oficinavirtual.edesa.com.ar
  • APP Mi EDESA, disponible para descarga en celulares
  • Centro de Atención Telefónica: 0800 777 33372
  • Atención técnica: las 24 horas
  • Atención comercial: de 7 a 15

Asimismo, desde la empresa recordaron que los puntos de pago habilitados pueden consultarse a través del sitio web oficial www.edesa.com.ar.

EDESA recomendó a los usuarios utilizar los canales digitales durante el feriado para agilizar gestiones y evitar traslados innecesarios.

