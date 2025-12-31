Atención de EDESA en Año Nuevo: contactos y horarios

Qué decir y qué no en Año Nuevo
En la mesa familiar, con amigos o por mensaje, algunas frases suman buenos deseos y otras pueden incomodar. Un repaso de los clásicos que se recomiendan y los que conviene evitar.
La distribuidora eléctrica definió el esquema de atención que regirá durante el feriado de Año Nuevo y brindó precisiones para los usuarios.Sociedad31/12/2025Ivana Chañi
Con motivo de las celebraciones de Año Nuevo, EDESA informó que los días miércoles 31 de diciembre de 2025 y jueves 1 de enero de 2026 la atención al público se brindará únicamente a través de sus canales digitales y telefónicos.
Durante ambas jornadas, los usuarios podrán realizar consultas, trámites y gestiones sin restricciones horarias mediante las plataformas habilitadas por la empresa.
Los canales de atención disponibles son:
Asimismo, desde la empresa recordaron que los puntos de pago habilitados pueden consultarse a través del sitio web oficial www.edesa.com.ar.
EDESA recomendó a los usuarios utilizar los canales digitales durante el feriado para agilizar gestiones y evitar traslados innecesarios.
