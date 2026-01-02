Copacabana: una marejada arrastró a decenas de personas en Año Nuevo

Los festejos de Nochevieja en la costa de Brasil fueron interrumpidos por una tragedia ocurrida este miércoles por la mañana en Copacabana, cuando una fuerte marejada sorprendió a turistas y locales. El mar, con olas de hasta 2,5 metros, arrastró a decenas de personas y dejó un saldo preocupante: más de 100 rescates y la desaparición de un adolescente de 14 años, oriundo de Campinas (San Pablo).

El operativo de búsqueda se concentró a la altura del Posto 2, donde el joven fue visto por última vez. Familiares y amigos se acercaron a la costa, mientras los bomberos desplegaron un intenso rastrillaje en el agua y la orilla.

La situación se volvió crítica no solo para quienes se animaron a meterse al mar, sino también para los que caminaban por la orla. Según reportó g1, las olas llegaron a rozar uno de los escenarios montados para los shows de Año Nuevo, generando preocupación entre los organizadores y el público.

En paralelo, en la playa de Ipanema, los bomberos rescataron a un hombre que se estaba ahogando. Fue trasladado en estado grave al Hospital Miguel Couto.

Alerta de la Marina y advertencias de los bomberos

La Marina de Brasil había emitido un alerta de marejada para toda la región, con pronóstico de olas de hasta 2,5 metros hasta la mañana del jueves. El teniente coronel Fábio Contreiras, del Cuerpo de Bomberos Militar del Estado de Río de Janeiro, advirtió el martes que la situación sería peligrosa y que se utilizarían drones para emitir avisos sonoros y evitar que la gente se metiera al agua.

“El mar no va a estar indicado para el baño. Tenemos olas de 2 a 2,5 metros, un mar con mucha energía, con muchas corrientes de retorno. La gente va a querer bañarse porque hace calor, pero la seguridad no se negocia. No se metan al mar. Vamos a estar con drones enviando avisos para que no insistan. El riesgo es real”, remarcó el oficial.

La Defensa Civil de Río de Janeiro reforzó el pedido y recomendó a la población evitar ingresar al mar durante la marejada. Las imágenes de la familia del adolescente desaparecido y de los rescatistas trabajando a contrarreloj recorrieron las redes y los medios locales.

La jornada dejó en claro que, ante la fuerza de la naturaleza, la prevención y la responsabilidad pueden salvar vidas. Las autoridades insisten en que el peligro continuará al menos hasta el jueves por la mañana.