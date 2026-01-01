Mientras figuras venezolanas como Ricardo Montaner, Catherine Fulop y Carlos Baute celebraron emocionados lo que calificaron como el "camino a la libertad", en Argentina se abrió una fuerte polémica.
"Hemos cumplido", el mensaje de Javier Milei por fin de año
El mandatario destacó la baja de la inflación y una drástica reducción en los índices de pobreza, antes de recibir el Año Nuevo en la Quinta de Olivos.Política01/01/2026
A través de un video difundido en sus redes sociales, el presidente Javier Milei realizó un balance al cumplirse la primera mitad de su mandato.
Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el mandatario destacó la baja de la inflación y una drástica reducción en los índices de pobreza, antes de recibir el Año Nuevo en la Quinta de Olivos.
En las últimas horas de 2025, Milei utilizó sus canales oficiales para enviar un mensaje directo a la ciudadanía. Con un tono triunfalista, el mandatario libertario sostuvo que su administración logró completar los objetivos planteados al inicio de su gestión.
"Habiendo terminado los dos primeros años de gestión, puedo decir orgullosamente que hemos cumplido todas las promesas de campaña", sentenció el libertario.
Durante su intervención, el jefe de Estado enumeró los cuatro pilares que, según su visión, marcan el éxito de su modelo económico y social.
En primer lugar, sobre la inflación y el crecimiento, el Presidente afirmó que la suba de precios continúa en una senda descendente y que la economía argentina ha comenzado a mostrar signos de recuperación.
Además, Milei arrojó una cifra contundente al asegurar que 14 millones de argentinos salieron de la pobreza en este período, lo que representaría una caída de más del 30% en los indicadores sociales.
El Presidente también incluyó la lucha contra el delito como uno de los logros consolidados de la primera mitad de su mandato.
El brindis en Olivos y el deseo para 2026
El Presidente, quien pasará la Nochevieja en la residencia oficial sin agenda de viajes, cerró su mensaje con una mirada optimista hacia el futuro inmediato. "Vayamos por un 2026 que sea el camino que haga a la Argentina grande otra vez", expresó, retomando su eslogan de campaña y finalizando con su tradicional arenga libertaria.
Con este balance, el Gobierno busca consolidar su narrativa de cara a la segunda etapa de su presidencia, marcada por el desafío de sostener la reactivación económica y profundizar las reformas estructurales que planea enviar al Congreso en el próximo período de sesiones extraordinarias.
Con información de Noticias Argentinas
El Gobierno argentino, a través del Canciller Pablo Quirno, manifestó su firme respaldo a la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela.
El expresidente Mauricio Macri celebró la captura de Nicolás Maduro y aseguró que hoy llega a su fin la impunidad de un dictador.
El dirigente del Partido Obrero, Gabriel Solano, denunció que la captura de Nicolás Maduro es un "secuestro" y un salto en la intervención imperialista de Estados Unidos en la región.
La senadora nacional Patricia Bullrich celebró la captura de Nicolás Maduro y calificó la jornada como un "día histórico" para la región.
Tras el masivo ataque de Estados Unidos sobre Caracas, el presidente Javier Milei celebró la captura de Nicolás Maduro con un eufórico mensaje en redes sociales.
Tras la confirmación de un caso en la localidad, el Ministerio de Salud Pública realizó un operativo territorial junto a la Municipalidad y el hospital Dr. Luis Adolfo Güemes para identificar la presencia de la enfermedad en animales y reforzar las medidas de prevención.
La madrugada de este sábado cambió el destino de la región: Estados Unidos lanzó una operación militar a gran escala en Venezuela con bombardeos en puntos neurálgicos de Caracas.
Venezuela puso en alerta a sus Fuerzas Armadas tras el ataque de Estados Unidos
El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, acusó a Estados Unidos de lanzar ataques militares en distintos puntos del país durante la madrugada del 3 de enero. Anunció el despliegue total de la Fuerza Armada y el respaldo al decreto firmado por Nicolás Maduro.
El Consejo de Seguridad de la ONU se reúne este mediodía en Nueva York tras el ataque a Venezuela y la captura de Nicolás Maduro.
La cadena CBS reveló que la captura de Nicolás Maduro fue ejecutada por los Delta Force, la unidad de operaciones especiales más selecta de los Estados Unidos.