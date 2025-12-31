Mientras figuras venezolanas como Ricardo Montaner, Catherine Fulop y Carlos Baute celebraron emocionados lo que calificaron como el "camino a la libertad", en Argentina se abrió una fuerte polémica.
Alertan por un retroceso en las políticas de discapacidad tras el cierre de ANDIS
Desde TGD Padres TEA Salta advierten que la medida genera incertidumbre y representa un retroceso en los derechos de las personas con discapacidad.Política31/12/2025Agustina Tolaba
Por Aries, Luis González, referente de TGD Padres TEA Salta, expresó una fuerte preocupación tras el anuncio del Gobierno nacional sobre el cierre de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), al considerar que la medida profundiza la incertidumbre y representa un claro retroceso en materia de derechos para las personas con discapacidad.
“Es una prueba más de todo lo que viene pasando con el sector discapacidad. No tenemos respiro, no podemos bajar la guardia”, señaló González, quien cuestionó especialmente la forma en que se comunicó la decisión. Según explicó, el anuncio realizado en el último día del año fue “totalmente improlijo” y generó aún más confusión en un sector que ya se encuentra “muy vapuleado”.
El referente advirtió que existe un “ensañamiento evidente” contra las políticas de discapacidad y remarcó que la medida implica retroceder del modelo social —que reconoce a las personas con discapacidad como sujetos de derecho— hacia un modelo estrictamente médico. “Nos parece totalmente inconcebible, porque es un retroceso en las reivindicaciones logradas por las personas con discapacidad”, sostuvo.
González también alertó sobre el impacto que tendría reducir la discapacidad únicamente al ámbito del Ministerio de Salud, ya que —según indicó— esto le quita responsabilidad al Estado en garantizar derechos básicos como la educación, el trabajo, la vivienda y la inclusión social. “La discapacidad es transversal a todas las áreas del Estado. Limitarla a la salud es desconocer derechos fundamentales”, afirmó.
En ese sentido, remarcó la importancia del Certificado Único de Discapacidad (CUD), al que definió como “la llave de acceso al sistema de derechos”. “Con el CUD se garantizan derechos a la inclusión, prioridades en determinados ámbitos y el acceso a servicios esenciales. No se puede estigmatizar diciendo que quien tiene un CUD cobra una pensión”, advirtió.
El referente de TGD Padres TEA Salta desmintió además la idea de que todas las personas con discapacidad reciben una pensión. “Eso es falso y maligno. Solo un porcentaje mínimo accede a una pensión, pero se genera confusión y estigmatización hacia todo el colectivo”, subrayó.
Finalmente, González concluyó que el cierre de ANDIS implica un retroceso en la concepción misma de la discapacidad y una renuncia del Estado a su rol de garante de derechos. “Pasar de sujetos de derecho a personas vistas solo desde la medicalización es quitarle responsabilidad al gobierno. Eso es lo más grave de todo”, concluyó.
El Gobierno argentino, a través del Canciller Pablo Quirno, manifestó su firme respaldo a la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela.
El expresidente Mauricio Macri celebró la captura de Nicolás Maduro y aseguró que hoy llega a su fin la impunidad de un dictador.
El dirigente del Partido Obrero, Gabriel Solano, denunció que la captura de Nicolás Maduro es un "secuestro" y un salto en la intervención imperialista de Estados Unidos en la región.
La senadora nacional Patricia Bullrich celebró la captura de Nicolás Maduro y calificó la jornada como un "día histórico" para la región.
Tras el masivo ataque de Estados Unidos sobre Caracas, el presidente Javier Milei celebró la captura de Nicolás Maduro con un eufórico mensaje en redes sociales.
Tras la confirmación de un caso en la localidad, el Ministerio de Salud Pública realizó un operativo territorial junto a la Municipalidad y el hospital Dr. Luis Adolfo Güemes para identificar la presencia de la enfermedad en animales y reforzar las medidas de prevención.
La madrugada de este sábado cambió el destino de la región: Estados Unidos lanzó una operación militar a gran escala en Venezuela con bombardeos en puntos neurálgicos de Caracas.
Venezuela puso en alerta a sus Fuerzas Armadas tras el ataque de Estados Unidos
El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, acusó a Estados Unidos de lanzar ataques militares en distintos puntos del país durante la madrugada del 3 de enero. Anunció el despliegue total de la Fuerza Armada y el respaldo al decreto firmado por Nicolás Maduro.
El Consejo de Seguridad de la ONU se reúne este mediodía en Nueva York tras el ataque a Venezuela y la captura de Nicolás Maduro.
La cadena CBS reveló que la captura de Nicolás Maduro fue ejecutada por los Delta Force, la unidad de operaciones especiales más selecta de los Estados Unidos.