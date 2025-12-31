El titular de la UIF viajará a Estados Unidos por la investigación a la AFA

Paul Starc, titular de la Unidad de Información Financiera (UIF) viajará en enero hacia Estados Unidos, con el objetivo de intercambiar información sobre la investigación a la AFA.

El funcionario se reunirá con las autoridades del Financial Crime Enforcement Network (FinCEN), un organismo norteamericano que se especializa en el control de los delitos financieros. Su objetivo es detectar y prevenir el lavado de dinero.

El intercambio de información entre la UIF y el FinCEN se da porque existe un convenio de colaboración entre ambos, para que puedan acceder y requerir información sobre inteligencia financiera relacionada con los presuntos delitos en la Argentina y Estados Unidos. El acuerdo también permite la posibilidad de que los propios organismos entreguen de manera repentina datos sobre maniobras de lavado de dinero y otros crímenes financieros.

La decisión de la UIF de reunirse con las autoridades norteamericanas se tomó tras las sospechas sobre TourProdEnter, que es administrada por Erica Gillette, pareja del empresario Javier Faroni.

La casa de Faroni fue allanada este martes por la Policía, en medio de la investigación por la empresa vinculada a él que involucra presuntos desvíos de fondos hacia Estados Unidos. Además de la futura visita de Starc, la Justicia -el juzgado de Lomas de Zamora, a cargo de Luis Armella-, ya pidió información a cuatro bancos de EE.UU. sobre diversos movimientos financieros.

En ese sentido, la Justicia investiga si el contrato de exclusividad que TourProdEnter mantiene con la AFA le permite recaudar fondos de los contratos hechos por la Asociación de Fútbol en el exterior.

El detalle de los contratos que encontró la Justicia

Starc viajará en los primeros días de enero a Washington, luego de que la Justicia haya encontrado los contratos entre la AFA y la empresa relacionada con Faroni.

El empresario se quedó con el 30% de todos los ingresos comerciales que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) generó en el exterior durante los últimos cuatro años. La participación quedó establecida en contratos firmados por la entidad que conduce Claudio “Chiqui” Tapia y alcanzó a los acuerdos internacionales vinculados tanto a la AFA como a la Selección argentina.

Pero el esquema fue más amplio. Además de ese porcentaje sobre los ingresos, Faroni también percibió el 10% de todas las salidas de dinero asociadas a tareas de “logística” incluidas en los contratos que intervino para la AFA desde 2021. Se trata de gastos operativos que formaron parte de los convenios comerciales firmados por la entidad de la calle Viamonte.

La documentación lleva las firmas de Tapia, en su carácter de presidente de la AFA, y de Pablo Toviggino, tesorero de la Asociación de Fútbol. El acuerdo fue rubricado el 9 de diciembre de 2021, apenas un día después de que Erica Gillette, esposa de Faroni, presentara una oferta de trabajo a la AFA con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026.

El contrato, tal como quedó redactado, le otorgó a TourProdEnter LLC la representación comercial exclusiva de la Asociación del Fútbol Argentino en todo el mundo, con la única excepción del territorio argentino. El acuerdo la habilitó a promover, en nombre de la entidad, la firma de convenios vinculados al uso de marcas, emblemas, imágenes y otros derechos comerciales de la AFA.

Además, la empresa quedó autorizada a intervenir en la organización y concertación de distintos eventos deportivos y comerciales relacionados con la AFA y sus selecciones nacionales, como parte del esquema de explotación de los activos de la entidad en el exterior.

