El mandatario destacó la baja de la inflación y una drástica reducción en los índices de pobreza, antes de recibir el Año Nuevo en la Quinta de Olivos.
Motosierra en el Estado: 60.494 empleos menos
Según el balance presentado por el ministro Federico Sturzenegger, el ajuste alcanzó su pico en noviembre de 2025, concentrándose mayormente en la administración centralizada y las empresas públicas.Política31/12/2025
Desde el inicio de gestión del actual gobierno, la dotación de personal del sector público nacional registró una caída sostenida. Entre diciembre de 2023 —mes de asunción de Javier Milei— y noviembre de 2025, el total de puestos de trabajo del Estado se redujo en 60.494 personas, según surge de la evolución mensual de la dotación de personal de la administración pública nacional, las empresas y las sociedades con participación estatal.
El recorte se explica principalmente por la disminución en la administración centralizada y descentralizada, a la que se suman caídas en las empresas del Estado. En el mismo período, el personal militar y de seguridad mostró variaciones más acotadas y no compensó la baja general del empleo público.
La serie mensual refleja que el ajuste comenzó en los primeros meses de 2024 y se profundizó de manera progresiva a lo largo de 2024 y 2025. Según un gráfico publicado en X por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, en enero de 2024, la reducción acumulada ya alcanzaba las 7.299 personas. Dos meses después, en marzo, la caída superaba las 8.600. A partir de abril, el descenso se aceleró: en ese mes, el recorte acumulado llegó a 15.759 puestos y en junio ya superaba los 24.000.
Durante el segundo semestre de 2024, la tendencia se mantuvo. En septiembre, la reducción acumulada alcanzó los 32.984 puestos y en diciembre se ubicó en 37.358. Con el inicio de 2025, el proceso continuó: en enero, la caída llegó a 40.265 personas y en marzo superó las 45.000. En mayo, el ajuste acumulado alcanzó los 50.394 puestos, y en agosto se ubicó en 54.685. Finalmente, en noviembre de 2025, el total de personas que dejaron de trabajar en el Estado desde diciembre de 2023 ascendió a 60.494.
Dónde se concentró la caída
El mayor impacto del recorte se observó en la administración centralizada y descentralizada, que concentra una parte significativa del empleo público. De acuerdo con la desagregación por estructura organizativa, este segmento explicó 35.127 de los puestos perdidos en el período analizado.
En tanto, las empresas del Estado y las sociedades con participación estatal registraron una reducción acumulada de 18.122 personas desde diciembre de 2023 hasta noviembre de 2025. Este descenso se dio de manera gradual y estuvo asociado tanto a la reducción de dotaciones como a procesos de reorganización y liquidación de algunas compañías.
Por su parte, el personal militar y de seguridad mostró una variación negativa más moderada. En el período, este grupo registró una caída acumulada de 7.245 puestos, según los datos consolidados de dotación.
La evolución mensual permite observar que, si bien todos los componentes del sector público mostraron ajustes, el peso relativo del recorte estuvo concentrado en las áreas administrativas del Estado nacional.
La foto de noviembre
Al cierre de noviembre de 2025, la dotación total del sector público nacional —que incluye la administración pública nacional, las empresas y las sociedades del Estado— se ubicó en 281.785 personas, según datos publicados por el Indec. Ese nivel implicó una baja intermensual del 0,3% respecto de octubre y una caída interanual del 7,3%, de acuerdo con los datos oficiales.
Dentro de ese total, la administración pública nacional concentró 192.219 puestos, con una disminución intermensual del 0,2%. La administración centralizada registró 39.011 personas, la descentralizada 116.571, la desconcentrada 22.534 y otros entes 14.103.
Las empresas y sociedades del Estado totalizaron 89.566 trabajadores en noviembre de 2025, con una variación mensual negativa del 0,4%.
En el informe, el Indec precisó que “este mes se ha mantenido la cantidad de entidades informantes, pero se han producido cambios en la estructura del Estado, con traspasos significativos entre jurisdicciones, que se reflejan en variaciones de las dotaciones”.
Con información de Infobae
El presidente mantendrá la tradición de no salir de la Residencia Presidencial y dará su mensaje de medianoche, mientras funcionarios retomarán actividades a partir del 5 de enero.
El Presidente volverá al Foro Económico Mundial, viajará a Washington para firmar un acuerdo comercial y planea reunir líderes conservadores en Buenos Aires.
Alertan por un retroceso en las políticas de discapacidad tras el cierre de ANDIS
Desde TGD Padres TEA Salta advierten que la medida genera incertidumbre y representa un retroceso en los derechos de las personas con discapacidad.
Adorni señaló que hay diversas medidas en evaluación para resolver la situación de cinco nosocomios compartidos con la Provincia. Se espera una iniciativa para comienzos de año
Paul Starc se reunirá en enero con autoridades del FinCEN para intercambiar información sobre presuntos desvíos de fondos al exterior.
Walter Montoya pasó por Rosario Central, Sevilla, Cruz Azul, Gremio, Defensor Sporting, Central Córdoba y Godoy Cruz antes de llegar a Gimnasia y Tiro.
La falla en un transformador de Edesur dejó sin servicio a miles de usuarios; el Ejecutivo advierte sobre la necesidad de reforzar la infraestructura eléctrica.
Helena Giselle nació a las 00.02 y fue la primera del 2026 en Tucumán
El Ministerio de Salud de Tucumán confirmó el primer nacimiento del 2026 ocurrido minutos después de la medianoche en una maternidad pública.
Año Nuevo violento en Salta: asesinan a un joven en barrio Solidaridad
Un enfrentamiento ocurrido en la madrugada del 1° de enero en barrio Solidaridad terminó con un joven asesinado, un herido grave y dos personas detenidas.
Durante el feriado de Año Nuevo, el hospital sostuvo la atención sanitaria con más de 350 asistencias y el trabajo de más de 600 agentes de salud de distintas áreas.