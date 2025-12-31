Rosario de Lerma confirmó que el Desentierro del Carnaval será el 11 de enero

La Municipalidad de Rosario de Lerma confirmó que el tradicional Desentierro del Carnaval se realizará el próximo sábado 11 de enero en el predio de Buen Retiro. Este evento, uno de los más importantes del calendario cultural de los Valles, convoca cada año a miles de vecinos y visitantes que disfrutan de comparsas, música y el colorido característico de la fiesta.

Desde la comuna destacaron la importancia de la celebración como un espacio de encuentro y expresión cultural, y adelantaron que se espera una gran concurrencia para disfrutar de esta tradicional apertura del Carnaval en la región.