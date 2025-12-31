Solo dos comercios de El Galpón están autorizados para vender pirotecnia

Nevada sorprendió a la Puna salteña en Alto Chorrillos
Una nevada cubrió de blanco los cerros de Alto Chorrillos durante la madrugada de este sábado, tras lluvias intensas y granizo.
La Oficina de Rentas confirmó inspecciones durante los festejos y recordó que solo dos locales están habilitados para la venta de productos lumínicos.Municipios31/12/2025Agustina Tolaba
La Oficina de Rentas Municipal de El Galpón informó que, en el marco de la normativa vigente, únicamente los comercios Chayes y Andrea Figueroa cuentan con autorización para la venta de pirotecnia lumínica, no sonora.
Desde el área municipal se realizan inspecciones constantes en los días previos a las fiestas y continuarán este 31 de diciembre, verificando que los productos disponibles en los locales habilitados cumplan con la Ley Provincial y la Ordenanza Municipal.
Se recuerda a la comunidad que, ante la detección de venta o uso de pirotecnia sonora, se realicen las denuncias correspondientes ante la Policía local para que se apliquen las medidas pertinentes.
El secretario de Gobierno, Jorge Klix, confirmó que se reforzará la fiscalización y se sancionará a los conductores que incumplan la señalización y obstruyan la calzada.
Piletas, toboganes y juegos de agua para todas las edades estarán habilitados desde este 3 de enero para salteños y turistas en Coronel Moldes. La entrada para mayores cuesta $12000 y la de menores $6000.
Las intensas lluvias que se registraron en las últimas horas generaron anegamientos y complicaciones en varias localidades de la provincia.
La comisión actual decidió reabrir el acceso al predio, que había sido cerrado en 2020 por la pandemia. El dinero recaudado será destinado al mantenimiento del lugar.
El municipio es uno de los trece de Salta beneficiados por la iniciativa nacional que financia proyectos de promoción e innovación turística.
Tras la confirmación de un caso en la localidad, el Ministerio de Salud Pública realizó un operativo territorial junto a la Municipalidad y el hospital Dr. Luis Adolfo Güemes para identificar la presencia de la enfermedad en animales y reforzar las medidas de prevención.
La madrugada de este sábado cambió el destino de la región: Estados Unidos lanzó una operación militar a gran escala en Venezuela con bombardeos en puntos neurálgicos de Caracas.
El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, acusó a Estados Unidos de lanzar ataques militares en distintos puntos del país durante la madrugada del 3 de enero. Anunció el despliegue total de la Fuerza Armada y el respaldo al decreto firmado por Nicolás Maduro.
El Consejo de Seguridad de la ONU se reúne este mediodía en Nueva York tras el ataque a Venezuela y la captura de Nicolás Maduro.
La cadena CBS reveló que la captura de Nicolás Maduro fue ejecutada por los Delta Force, la unidad de operaciones especiales más selecta de los Estados Unidos.