Solo dos comercios de El Galpón están autorizados para vender pirotecnia

La Oficina de Rentas Municipal de El Galpón informó que, en el marco de la normativa vigente, únicamente los comercios Chayes y Andrea Figueroa cuentan con autorización para la venta de pirotecnia lumínica, no sonora.

Desde el área municipal se realizan inspecciones constantes en los días previos a las fiestas y continuarán este 31 de diciembre, verificando que los productos disponibles en los locales habilitados cumplan con la Ley Provincial y la Ordenanza Municipal.

Se recuerda a la comunidad que, ante la detección de venta o uso de pirotecnia sonora, se realicen las denuncias correspondientes ante la Policía local para que se apliquen las medidas pertinentes.