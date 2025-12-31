Solo dos comercios de El Galpón están autorizados para vender pirotecnia

La Oficina de Rentas confirmó inspecciones durante los festejos y recordó que solo dos locales están habilitados para la venta de productos lumínicos.

Municipios31/12/2025Agustina TolabaAgustina Tolaba

La Oficina de Rentas Municipal de El Galpón informó que, en el marco de la normativa vigente, únicamente los comercios Chayes y Andrea Figueroa cuentan con autorización para la venta de pirotecnia lumínica, no sonora.

Desde el área municipal se realizan inspecciones constantes en los días previos a las fiestas y continuarán este 31 de diciembre, verificando que los productos disponibles en los locales habilitados cumplan con la Ley Provincial y la Ordenanza Municipal.

Se recuerda a la comunidad que, ante la detección de venta o uso de pirotecnia sonora, se realicen las denuncias correspondientes ante la Policía local para que se apliquen las medidas pertinentes.

