Este sábado, la Orquesta Infanto-Juvenil se presenta en Rosario de Lerma

Solo dos comercios de El Galpón están autorizados para vender pirotecnia
La Oficina de Rentas confirmó inspecciones durante los festejos y recordó que solo dos locales están habilitados para la venta de productos lumínicos.
Niños y jóvenes mostrarán el resultado de un año de ensayos en el Centro de Convenciones del municipio.Municipios31/12/2025Agustina Tolaba
La Orquesta Infanto-Juvenil de Rosario de Lerma invita a toda la comunidad a su Muestra Anual, un evento donde la música y el teatro se combinan para celebrar el esfuerzo y la dedicación de los niños y jóvenes durante todo el año.
Participar en la orquesta va más allá de aprender a tocar un instrumento: los jóvenes desarrollan disciplina, constancia, trabajo en equipo y confianza, valores que se reflejan en cada ensayo y presentación.
La muestra será una oportunidad para presenciar el resultado de meses de práctica, esfuerzo y pasión por la música, y para acompañar a los integrantes en esta jornada de celebración artística.
La cita es este sábado 3 de enero, a las 20:00, en el Centro de Convenciones del municipio. El público está invitado a disfrutar de una noche de talento y dedicación, apoyando a los jóvenes músicos de la región.
El tradicional evento cultural se realizará en el predio de Buen Retiro y se espera la presencia de miles de vecinos y visitantes.
La Municipalidad informó que la actividad prevista para el 10 de enero se pospone por razones de fuerza mayor; la nueva fecha se comunicará próximamente.
El evento se desarrollará el 3 de enero por la tarde y contará con stands comerciales y propuestas culturales.
La actividad se desarrollará este sábado 10 de enero desde las 21 horas en el centro de la ciudad, como parte de las propuestas de verano para vecinos y turistas.
El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta meteorológica amarilla para este miércoles 31 de diciembre. Afecta zonas de la prepuna de Orán, Iruya y Santa Victoria, con lluvias intensas y posibles tormentas eléctricas.
Walter Montoya pasó por Rosario Central, Sevilla, Cruz Azul, Gremio, Defensor Sporting, Central Córdoba y Godoy Cruz antes de llegar a Gimnasia y Tiro.
La falla en un transformador de Edesur dejó sin servicio a miles de usuarios; el Ejecutivo advierte sobre la necesidad de reforzar la infraestructura eléctrica.
El Ministerio de Salud de Tucumán confirmó el primer nacimiento del 2026 ocurrido minutos después de la medianoche en una maternidad pública.
Un enfrentamiento ocurrido en la madrugada del 1° de enero en barrio Solidaridad terminó con un joven asesinado, un herido grave y dos personas detenidas.
Durante el feriado de Año Nuevo, el hospital sostuvo la atención sanitaria con más de 350 asistencias y el trabajo de más de 600 agentes de salud de distintas áreas.