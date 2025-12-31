Este sábado, la Orquesta Infanto-Juvenil se presenta en Rosario de Lerma

La Orquesta Infanto-Juvenil de Rosario de Lerma invita a toda la comunidad a su Muestra Anual, un evento donde la música y el teatro se combinan para celebrar el esfuerzo y la dedicación de los niños y jóvenes durante todo el año.

Participar en la orquesta va más allá de aprender a tocar un instrumento: los jóvenes desarrollan disciplina, constancia, trabajo en equipo y confianza, valores que se reflejan en cada ensayo y presentación.

La muestra será una oportunidad para presenciar el resultado de meses de práctica, esfuerzo y pasión por la música, y para acompañar a los integrantes en esta jornada de celebración artística.

La cita es este sábado 3 de enero, a las 20:00, en el Centro de Convenciones del municipio. El público está invitado a disfrutar de una noche de talento y dedicación, apoyando a los jóvenes músicos de la región.