La Policía de Salta y Defensa Civil realizaron 30 asistencias críticas tras el fuerte temporal que afectó a la Capital, Cerrillos, La Caldera y Vaqueros.
El parque acuático El Préstamo recién inicia la temporada de verano esta semana
El sábado 3 de enero comenzará la temporada de verano en el parque acuático El Préstamo, una de las principales propuestas recreativas de Coronel Moldes, ubicada a orillas del dique Cabra Corral.Salta31/12/2025
El parque acuático El Préstamo abrirá sus puertas el sábado 3 de enero en la localidad de Coronel Moldes, dando inicio a la temporada de verano 2026. Se trata de una propuesta pensada para disfrutar en familia, que combina recreación, naturaleza y servicios en un entorno privilegiado del Valle de Lerma.
El complejo cuenta con sector de camping y parque acuático. El camping estará habilitado de 9 a 20 horas, mientras que el parque acuático funcionará de 11 a 19 horas. Para consultas, los interesados pueden comunicarse vía WhatsApp al 3874579692.
El parque acuático tiene un aforo de 400 personas y dispone de espacios diferenciados para niños y adultos. Cuenta con una pileta de más de 40 metros de largo por 16 de ancho, equipada con ocho toboganes acuáticos para adultos, una plaza de juegos y un sector infantil con mangrullo, dos hongos y un chorro de agua.
En el sector de camping, las familias pueden disfrutar de 35 asadores, con la posibilidad de acampar en un espacio habilitado para 35 carpas y 8 motorhomes, además de una plaza de juegos adicional. El predio dispone también de un restaurante y un drugstore que funcionan diariamente, a los que se puede acceder de manera independiente del parque acuático y del camping, ofreciendo a los visitantes opciones gastronómicas de la región.
La puesta a punto del parque incluyó una serie de adecuaciones destinadas a garantizar la seguridad de los visitantes. En ese marco, los guardavidas y sus ayudantes se encuentran trabajando para conformar un equipo capacitado, mientras que todo el personal recibió capacitación en buenas prácticas de atención para brindar un servicio de calidad durante toda la temporada.
Tarifas
En relación a las tarifas, la entrada general al parque acuático y camping, que incluye asador y acceso al parque, tiene un valor de $12.000 para adultos, $6.000 para menores y jubilados con carnet, y $8.000 para residentes de Coronel Moldes y personas con convenio de la Cámara de Turismo.
La entrada solo al camping cuesta $4.000 para adultos, $2.000 para menores y jubilados, y $3.000 para moldeños y convenios.
Para quienes ya abonaron el ingreso al camping, la entrada al parque acuático tiene un valor de $10.000 para adultos, $5.000 para menores y jubilados y $7.000 para moldeños y convenios.
El uso de carpa tiene un costo de $3.000 por persona y el ingreso en motorhome, que incluye espacio, camping con asador (sujeto a disponibilidad) y parque acuático, tiene un valor de $15.000 por persona.
Los menores de 2 años ingresan sin cargo con DNI y las personas con discapacidad acceden de manera gratuita con carnet, incluyendo un acompañante.
El Registro Civil de Salta informó que, debido a un incidente eléctrico en su sede central, los trámites de DNI y pasaporte se realizarán exclusivamente en el CDR del Híper Libertad durante este fin de semana.
Salta inauguró el primer vuelo directo desde Florianópolis, operado por Aerolíneas Argentinas, consolidando a la provincia como el principal centro de conexión aérea del Norte Argentino.
Alerta amarilla por tormentas para este sábado en gran parte de Salta
El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas para este sábado 3 de enero. El aviso alcanza a la capital y a numerosos departamentos del interior provincial, tras un temporal intenso registrado el viernes.
Tanto el Xamena como el Vitale abrirán nuevamente el domingo si es que las condiciones climáticas lo permiten. Mientras que el Perón funcionará con normalidad el lunes, ya que los domingos permanece cerrado.
Personal de Tránsito y Seguridad Vial trabaja en los cruces afectados para ordenar el tránsito y garantizar la seguridad de conductores y peatones.
Tras la confirmación de un caso en la localidad, el Ministerio de Salud Pública realizó un operativo territorial junto a la Municipalidad y el hospital Dr. Luis Adolfo Güemes para identificar la presencia de la enfermedad en animales y reforzar las medidas de prevención.
La madrugada de este sábado cambió el destino de la región: Estados Unidos lanzó una operación militar a gran escala en Venezuela con bombardeos en puntos neurálgicos de Caracas.
Venezuela puso en alerta a sus Fuerzas Armadas tras el ataque de Estados Unidos
El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, acusó a Estados Unidos de lanzar ataques militares en distintos puntos del país durante la madrugada del 3 de enero. Anunció el despliegue total de la Fuerza Armada y el respaldo al decreto firmado por Nicolás Maduro.
El Consejo de Seguridad de la ONU se reúne este mediodía en Nueva York tras el ataque a Venezuela y la captura de Nicolás Maduro.
La cadena CBS reveló que la captura de Nicolás Maduro fue ejecutada por los Delta Force, la unidad de operaciones especiales más selecta de los Estados Unidos.