Se suspende el Gran Concurso de la Pizza Casera en El Galpón

La Municipalidad informó que la actividad prevista para el 10 de enero se pospone por razones de fuerza mayor; la nueva fecha se comunicará próximamente.

Municipios31/12/2025Agustina TolabaAgustina Tolaba

La Municipalidad de El Galpón informó que el Gran Concurso de la Pizza Casera, previsto originalmente para el próximo 10 de enero, queda suspendido hasta nuevo aviso por razones de fuerza mayor.

Desde la comuna aseguraron que la actividad será reprogramada y que la nueva fecha se comunicará oportunamente a través de los canales oficiales.

La Municipalidad agradeció la comprensión de vecinos y vecinas, así como de todos los participantes que ya se venían preparando para este evento que forma parte de la agenda de verano de la localidad.

