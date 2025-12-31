Se suspende el Gran Concurso de la Pizza Casera en El Galpón

Nevada sorprendió a la Puna salteña en Alto Chorrillos
Una nevada cubrió de blanco los cerros de Alto Chorrillos durante la madrugada de este sábado, tras lluvias intensas y granizo.
La Municipalidad informó que la actividad prevista para el 10 de enero se pospone por razones de fuerza mayor; la nueva fecha se comunicará próximamente.Municipios31/12/2025Agustina Tolaba
La Municipalidad de El Galpón informó que el Gran Concurso de la Pizza Casera, previsto originalmente para el próximo 10 de enero, queda suspendido hasta nuevo aviso por razones de fuerza mayor.
Desde la comuna aseguraron que la actividad será reprogramada y que la nueva fecha se comunicará oportunamente a través de los canales oficiales.
La Municipalidad agradeció la comprensión de vecinos y vecinas, así como de todos los participantes que ya se venían preparando para este evento que forma parte de la agenda de verano de la localidad.
El secretario de Gobierno, Jorge Klix, confirmó que se reforzará la fiscalización y se sancionará a los conductores que incumplan la señalización y obstruyan la calzada.
Piletas, toboganes y juegos de agua para todas las edades estarán habilitados desde este 3 de enero para salteños y turistas en Coronel Moldes. La entrada para mayores cuesta $12000 y la de menores $6000.
Las intensas lluvias que se registraron en las últimas horas generaron anegamientos y complicaciones en varias localidades de la provincia.
La comisión actual decidió reabrir el acceso al predio, que había sido cerrado en 2020 por la pandemia. El dinero recaudado será destinado al mantenimiento del lugar.
El municipio es uno de los trece de Salta beneficiados por la iniciativa nacional que financia proyectos de promoción e innovación turística.
Tras la confirmación de un caso en la localidad, el Ministerio de Salud Pública realizó un operativo territorial junto a la Municipalidad y el hospital Dr. Luis Adolfo Güemes para identificar la presencia de la enfermedad en animales y reforzar las medidas de prevención.
La madrugada de este sábado cambió el destino de la región: Estados Unidos lanzó una operación militar a gran escala en Venezuela con bombardeos en puntos neurálgicos de Caracas.
El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, acusó a Estados Unidos de lanzar ataques militares en distintos puntos del país durante la madrugada del 3 de enero. Anunció el despliegue total de la Fuerza Armada y el respaldo al decreto firmado por Nicolás Maduro.
El Consejo de Seguridad de la ONU se reúne este mediodía en Nueva York tras el ataque a Venezuela y la captura de Nicolás Maduro.
La cadena CBS reveló que la captura de Nicolás Maduro fue ejecutada por los Delta Force, la unidad de operaciones especiales más selecta de los Estados Unidos.