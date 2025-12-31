La Policía de Salta y Defensa Civil realizaron 30 asistencias críticas tras el fuerte temporal que afectó a la Capital, Cerrillos, La Caldera y Vaqueros.
Destruyeron más de 50 kilos de pirotecnia ilegal decomisada en operativos
En la víspera de Año Nuevo, la Municipalidad de Salta confirmó el decomiso y destrucción de más de 50 kilos de pirotecnia sonora tras 25 operativos realizados en la zona céntrica.Salta31/12/2025
Bajo el lema “Menos ruido, más luces”, personal municipal realiza controles, en todo el ejido municipal, para erradicar la venta de pirotecnia sonora en los locales comerciales y en la vía pública.
Desde el 22 de diciembre hasta la fecha se decomisaron y destruyeron más de 50 kilos de pirotecnia, en los más de 25 operativos que se llevaron a cabo.
El detalle es el siguiente:
– 82 bolsones de cohetes
– 79 globos aerostáticos
– 120 cajas de estallos tipo misiles
– 10 cajas de cohetes tipo petardos
– 20 baterías
Para destruirla se moja la pirotecnia, debe estar dos horas por lo menos sumergida, luego policía y bomberos continúan con el procedimiento.
Mayormente los decomisos se dieron en zona céntrica, calle Mendoza entre Pellegrini y Alberdi; avda. San Martín entre Buenos Aires y Pellegrini; y Florida del 200 al 300: como los puntos más frecuentes de venta de pirotecnia.
“Seguiremos trabajando de esta manera durante todo el día, le pedimos a la comunidad que colabore y no compre pirotecnia en la vía pública. Destacamos el gran trabajo del personal”, dijo Esteban Carral, secretario de Espacios Públicos y Protección Ciudadana.
Durante la jornada se duplicarán los controles y se multará a quienes no cumplan con las normas establecidas.
El Registro Civil de Salta informó que, debido a un incidente eléctrico en su sede central, los trámites de DNI y pasaporte se realizarán exclusivamente en el CDR del Híper Libertad durante este fin de semana.
Salta inauguró el primer vuelo directo desde Florianópolis, operado por Aerolíneas Argentinas, consolidando a la provincia como el principal centro de conexión aérea del Norte Argentino.
Alerta amarilla por tormentas para este sábado en gran parte de Salta
El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas para este sábado 3 de enero. El aviso alcanza a la capital y a numerosos departamentos del interior provincial, tras un temporal intenso registrado el viernes.
Tanto el Xamena como el Vitale abrirán nuevamente el domingo si es que las condiciones climáticas lo permiten. Mientras que el Perón funcionará con normalidad el lunes, ya que los domingos permanece cerrado.
Personal de Tránsito y Seguridad Vial trabaja en los cruces afectados para ordenar el tránsito y garantizar la seguridad de conductores y peatones.
Tras la confirmación de un caso en la localidad, el Ministerio de Salud Pública realizó un operativo territorial junto a la Municipalidad y el hospital Dr. Luis Adolfo Güemes para identificar la presencia de la enfermedad en animales y reforzar las medidas de prevención.
La madrugada de este sábado cambió el destino de la región: Estados Unidos lanzó una operación militar a gran escala en Venezuela con bombardeos en puntos neurálgicos de Caracas.
Venezuela puso en alerta a sus Fuerzas Armadas tras el ataque de Estados Unidos
El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, acusó a Estados Unidos de lanzar ataques militares en distintos puntos del país durante la madrugada del 3 de enero. Anunció el despliegue total de la Fuerza Armada y el respaldo al decreto firmado por Nicolás Maduro.
El Consejo de Seguridad de la ONU se reúne este mediodía en Nueva York tras el ataque a Venezuela y la captura de Nicolás Maduro.
La cadena CBS reveló que la captura de Nicolás Maduro fue ejecutada por los Delta Force, la unidad de operaciones especiales más selecta de los Estados Unidos.