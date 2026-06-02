Comenzó el traslado temporal de puesteros del Mercado San Miguel

La transformación integral del Mercado San Miguel continúa avanzando con una nueva etapa clave: comenzó el proceso de reubicación de los puesteros que desarrollaban sus actividades en la nave central de Av. San Martín 780, del histórico centro comercial salteño.

Los comerciantes iniciaron su traslado al predio ubicado en Ituzaingó 134, espacio especialmente acondicionado para garantizar la continuidad de sus actividades mientras avanzan las obras de remodelación y puesta en valor del mercado.

La medida permitirá profundizar los trabajos en la nave central que forman parte del plan integral de recuperación y modernización que impulsan de manera conjunta la Municipalidad de Salta y la Unidad de Administración del Mercado San Miguel (UAMM).

En el nuevo predio, donde se prioriza tanto la actividad comercial como la comodidad de los trabajadores y clientes; tendrá locales de los rubros carnicerías, pollerías, regionales, frutería, electrónicos, lencería, artículos de limpieza, servicio técnico, calzados y más.