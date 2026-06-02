Comenzó el traslado temporal de puesteros del Mercado San Miguel

Los comerciantes que trabajaban en la nave central del mercado ya comenzaron a mudarse al predio de Ituzaingó 134, donde continuarán atendiendo al público mientras avanzan las obras de remodelación y puesta en valor del histórico centro comercial salteño.
Salta02/06/2026

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La transformación integral del Mercado San Miguel continúa avanzando con una nueva etapa clave: comenzó el proceso de reubicación de los puesteros que desarrollaban sus actividades en la nave central de Av. San Martín 780, del histórico centro comercial salteño.

Los comerciantes iniciaron su traslado al predio ubicado en Ituzaingó 134, espacio especialmente acondicionado para garantizar la continuidad de sus actividades mientras avanzan las obras de remodelación y puesta en valor del mercado.

WhatsApp Image 2026-05-26 at 08.44.23Avanza la transformación del Mercado San Miguel y buscan garantizar la seguridad de puesteros

La medida permitirá profundizar los trabajos en la nave central que forman parte del  plan integral de recuperación y modernización  que impulsan de manera conjunta la Municipalidad de Salta y la Unidad de Administración del Mercado San Miguel (UAMM).

En el nuevo predio, donde se prioriza tanto la actividad comercial como la comodidad de los trabajadores y clientes; tendrá locales de los rubros carnicerías, pollerías, regionales, frutería, electrónicos, lencería, artículos de limpieza, servicio técnico, calzados y más.

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