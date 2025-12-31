La Justicia citó a Javier Faroni en la causa por lavado de activos en la AFA

El Juzgado Federal Criminal y Correccional de Lomas de Zamora N° 2 citó formalmente al empresario Javier Faroni para declarar en la causa por presunto lavado de activos y desvío de fondos de la AFA. La medida se da luego de que fuera interceptado cuando intentaba viajar hacia Uruguay durante la madrugada del martes y se impusiera una prohibición para salir del país. Finalmente, se habilitó su partida y la Justicia dejó sin efecto la medida. Sin embargo, deberá regresar a mediados de enero.

Según las fuentes a las que accedió Infobae, el juez federal Luis Armella ordenó que el empresario, que es investigado por presuntamente haber sido parte de un circuito de lavado de dinero y desvío de fondos pertenecientes a la AFA, deberá comparecer ante la Justicia el próximo 19 de enero de 2026 a las 10:00 horas en la Sede Judicial.

Previo a esto, el tribunal había informado al Departamento de Investigaciones Especiales de la Policía Federal Argentina (PFA) que Faroni ya se encontraba en condiciones para viajar al exterior. “Se dispuso dejar sin efecto su prohibición de salida del país”, anunció el magistrado.

De esta manera, la habilitación permitió que el empresario recuperara su pasaporte. El documento había quedado retenido este martes a la madrugada, luego de que fuera interceptado por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) en Aeroparque, cuando intentaba viajar hacia el país vecino.

La reconstrucción de los hechos reveló que el empresario se encontraba en Uruguay, pero que habría decidido regresar a la Argentina el lunes a la mañana. La decisión estuvo motivada por las acusaciones que surgieron en su contra y que lo vincularon a la investigación sobre el manejo de fondos de la asociación deportiva de fútbol.

Su estadía en territorio nacional pretendía durar aproximadamente 12 horas, pero Faroni fue notificado en Aeroparque —minutos antes de abordar un vuelo privado— sobre la medida que recaía sobre él, que había sido emitida por el juez Armella tras un requerimiento de la Procelac.

En ese momento, el investigado descartó un teléfono celular, para evitar que fuera secuestrado y peritado. Cuando las autoridades se lo solicitaron, contestó que no lo tenía consigo. Solo encontraron un chip, que será analizado para determinar si pertenecía a su dispositivo.

Según informaron investigadores del caso a este medio, las autoridades buscaban contratos y documentación que permitan aclarar los movimientos económicos de su empresa, el destino de dinero recaudado en el exterior y posibles deudas con la Asociación del Fútbol Argentino.

El procedimiento incluyó allanamientos en una residencia de Nordelta y en dos sedes de la AFA, con el objetivo de identificar pruebas sobre la actividad empresarial del involucrado.

Su nombre cobró relevancia al investigarse los lazos financieros entre la AFA y TourProdEnter LLC, sociedad registrada a su nombre en Florida desde agosto de 2021.

Además, por decisión de la asociación de fútbol, la firma había recibido el rol de agente comercial exclusivo para el exterior, con potestad para recaudar ingresos fuera de Argentina, administrar pagos internacionales, gestionar gastos logísticos y transferir fondos excedentes al ente deportivo.

No obstante, los allanamientos realizados en la sede de la AFA, ubicada en la calle Viamonte al 1366, revelaron la existencia de un contrato con la empresa de Faroni, que terminó de confirmar que se le otorgó la exclusividad de gestionar los cobros y pagos en el exterior, a cambio de recibir una comisión del 30%.

Esta causa se enmarca en la investigación por presunto lavado de activos que tiene bajo el ojo de las autoridades a Sur Finanzas PSP S.A. y sus relaciones con el fútbol profesional. Con la ampliación dispuesta, el foco se trasladó también a Faroni, a su esposa Erica Gillette, y a otras personas relacionadas, quienes figuran formalmente como administradores o beneficiarios de las sociedades bajo la lupa.

Según el dictamen fiscal, todos ellos presentan “perfiles económicos incompatibles” con los elevados montos administrados, lo que podría indicar la utilización de terceros como prestanombres, algo que los investigadores buscan confirmar.

Sur Finanzas y sociedades de su grupo económico habrían concentrado simultáneamente funciones de patrocinio, financiamiento y administración de pagos de distintos clubes, generando una estructura de difícil trazabilidad.

Dentro de este esquema, la AFA habría actuado como deudora cedida en operaciones de derechos de cobro –especialmente asociados a los derechos de televisación– lo que facilitó el depósito de fondos legítimos directamente en cuentas controladas por la estructura financiera investigada.

Otro eje sensible del expediente se orienta al presunto desvío de fondos fuera del país. El dictamen fiscal incluye pruebas de transferencias canalizadas por medio de la sociedad TourProdEnter LLC hacia cuentas en Estados Unidos y su posterior dispersión entre entidades constituidas en Florida. El objetivo central de los investigadores consiste en reconstruir la ruta completa del dinero y precisar quiénes resultaron ser los beneficiarios finales de estas operaciones.

A raíz de estos elementos, el magistrado resolvió el levantamiento del secreto fiscal, bancario, financiero y bursátil de Faroni, de su esposa y de quienes tienen relación con TourProdEnter LLC. Esta decisión, adoptada tras el dictamen ampliatorio, extiende el acceso judicial a todos los registros necesarios tanto en Argentina como en el extranjero.