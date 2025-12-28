Asueto en Salta el 31: a quiénes alcanza el descanso de fin de año

Tras la firma del decreto N°899, el Gobierno de Salta oficializó el asueto administrativo para el próximo 31 de diciembre.

28/12/2025

Mediante el decreto N°899, el Gobierno provincial estableció asueto para el día 31 de diciembre en el ámbito de la Administración Pública de la Provincia de Salta, manteniendo guardias mínimas para garantizar la continuidad de los servicios esenciales.

La medida hace referencia a las festividades que se aproximan, tradicionalmente destinadas a la celebración y al encuentro de las familias, tanto dentro del territorio provincial como con aquellas que residen en otras provincias.

La decisión, firmada por el gobernador Gustavo Sáenz, tiene como objetivo principal facilitar el encuentro de las familias salteñas durante las celebraciones, especialmente de aquellos agentes que deben trasladarse a otras localidades.

El asueto alcanza a todos los organismos dependientes del Poder Ejecutivo Provincial. Asimismo, se instruye a las distintas áreas a adoptar las medidas necesarias para asegurar la prestación de los servicios esenciales.

