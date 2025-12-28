La mujer hizo caso omiso a las indicaciones del personal. Se recuerda que el dispositivo municipal alberga únicamente animales en situación de calle. El mestizo, hoy necesita un hogar.
Asueto en Salta el 31: a quiénes alcanza el descanso de fin de año
Tras la firma del decreto N°899, el Gobierno de Salta oficializó el asueto administrativo para el próximo 31 de diciembre.Salta28/12/2025
Mediante el decreto N°899, el Gobierno provincial estableció asueto para el día 31 de diciembre en el ámbito de la Administración Pública de la Provincia de Salta, manteniendo guardias mínimas para garantizar la continuidad de los servicios esenciales.
La medida hace referencia a las festividades que se aproximan, tradicionalmente destinadas a la celebración y al encuentro de las familias, tanto dentro del territorio provincial como con aquellas que residen en otras provincias.
La decisión, firmada por el gobernador Gustavo Sáenz, tiene como objetivo principal facilitar el encuentro de las familias salteñas durante las celebraciones, especialmente de aquellos agentes que deben trasladarse a otras localidades.
El asueto alcanza a todos los organismos dependientes del Poder Ejecutivo Provincial. Asimismo, se instruye a las distintas áreas a adoptar las medidas necesarias para asegurar la prestación de los servicios esenciales.
Asumió Julieta Valencia Donat como Subsecretaria de las Mujeres, Géneros y DiversidadSalta30/12/2025
Ejercerá su cargo siguiendo la instrucción del Gobernador de estar cerca de la gente, escuchar sus demandas y construir políticas públicas con enfoque inclusivo, poniendo en el centro a las minorías que conforman la esencia de la democracia.
Provincia define estrategia para enfrentar contingencias climáticas en Santa Victoria EsteSalta30/12/2025
Este martes se reunieron los miembros del Comité de Emergencia Climática para evaluar el servicio integral y articulado que se brindó durante el año en diferentes operativos de asistencia.
Ciudad de Navidad: anuncian la participación de artistas salteños en la Noche de ReyesSalta30/12/2025
La histórica representación navideña celebra 60 años de tradición y promete un cierre especial en la Noche de Reyes con artistas salteños. Las funciones continuarán los días 3, 4, 5 y 6 de enero.
La medida extiende por 180 días el régimen de beneficios fiscales y administrativos destinado a sostener la actividad turística local, en el marco del actual contexto económico.
La primera jornada será en el Distrito Cultural “Dino” Saluzzi donde más de 15 empresas expondrán cuáles son los puestos más demandados hoy y los que tendrán mayor proyección en 2026 y 2027, con el objetivo de orientar la capacitación y formación laboral.
En un inesperado anuncio durante un recital en San Pablo, Neymar Jr. volvió a encender la ilusión de los hinchas brasileños de cara al Mundial 2026.
Puerto Chalanas cerrado por la crecida del río: estado de los pasos fronterizos
La mayoría de los pasos internacionales que conectan Salta y Jujuy con Bolivia, Chile y Paraguay se encuentran habilitados, aunque algunos operan con horarios restringidos o permanecen cerrados por razones climáticas.
Walter Montoya pasó por Rosario Central, Sevilla, Cruz Azul, Gremio, Defensor Sporting, Central Córdoba y Godoy Cruz antes de llegar a Gimnasia y Tiro.
Faroni intentó deshacerse de un teléfono celular cuando fue interceptado por la PolicíaJudiciales30/12/2025
El empresario Javier Faroni, mano derecha de Claudio "Chiqui" Tapia, fue interceptado por la PSA en el Aeroparque Jorge Newbery cuando intentaba abordar un vuelo privado hacia Uruguay.
La medida fue anunciada por Manuel Adorni tras el escándalo por presuntas coimas. Las funciones de la Agencia Nacional de Discapacidad pasarán al Ministerio de Salud.