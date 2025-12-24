Una niña de 2 años, identificada como Isabelle Louise de Sousa Silva, falleció ahogada tras caer de cabeza en un balde con agua en el baño de su casa, en el estado brasileño de Piauí.
Tras 30 años, El papa León XIV celebrará la Navidad recuperando la tradicional misa en San Pedro
El pontífice restaura tradiciones litúrgicas abandonadas hace tres décadas y pidió 24 horas de paz mundial tras el rechazo de Rusia a una tregua navideñaEl Mundo24/12/2025
El papa León XIV se prepara para celebrar su primera Navidad como pontífice recuperando tradiciones litúrgicas que habían sido abandonadas durante décadas, incluida la Misa del día de Navidad en la Basílica de San Pedro, que no se celebraba desde 1994.
Las celebraciones navideñas comenzarán la noche del 24 de diciembre, cuando el Pontífice presida a las 22:00 horas la Misa de Nochebuena en la Basílica de San Pedro. El horario representa un cambio respecto a los últimos años, ya que desde la pandemia esta Eucaristía se realizaba a las 19:00 horas. Antes de 2009 tenía lugar a medianoche, hasta que Benedicto XVI decidió adelantarla.
La principal novedad llegará el 25 de diciembre, cuando León XIV celebrará la Misa del día de Navidad en la basílica vaticana a las 10:00 horas, una costumbre que no se repetía desde el pontificado de Juan Pablo II. La última vez que un papa celebró esta misa fue el 25 de diciembre de 1994.
La tradición de la Misa del día de Navidad se interrumpió a mediados de los años 90 debido al declive de la salud de Juan Pablo II. Durante los pontificados posteriores de Benedicto XVI y Francisco, el programa navideño del Papa se limitó a la Misa de Nochebuena y al mensaje con la bendición Urbi et Orbi al mediodía del 25 de diciembre. La Misa del día de Navidad, aunque es una de las tres celebraciones principales del misal, dejó de ser presidida públicamente por el pontífice en la basílica.
Tras la Misa del día de Navidad, León XIV impartirá a las 12:00 horas desde la logia central la tradicional bendición Urbi et Orbi.
El Papa ha elegido como mensaje central de estas festividades una frase de san León Magno, el primer pontífice en llevar ese nombre: “La Navidad del Señor es la Navidad de la Paz”.
Una niña de 2 años, identificada como Isabelle Louise de Sousa Silva, falleció ahogada tras caer de cabeza en un balde con agua en el baño de su casa, en el estado brasileño de Piauí.