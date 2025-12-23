Una niña de 2 años, identificada como Isabelle Louise de Sousa Silva, falleció ahogada tras caer de cabeza en un balde con agua en el baño de su casa, en el estado brasileño de Piauí.
El papa León XIV pidió una tregua global de 24 horas en Navidad y lamentó la negativa de Rusia
El Mundo23/12/2025
El papa León XIV llamó este martes a una tregua global de un día por Navidad y expresó su “gran tristeza” porque “aparentemente Rusia rechazó esta petición”.
“Renuevo mi llamado a todas las personas de buena voluntad para que respeten un día de paz, al menos en la festividad del nacimiento de nuestro Salvador”, declaró el pontífice a los periodistas en la residencia de Castel Gandolfo, cerca de Roma.
El Papa aseguró que le causa “mucha tristeza” que el Kremlin se opusiera a esta sugerencia de tregua y pidió que se pueda detener la guerra en todo el mundo durante al menos 24 horas.
En su diálogo con periodistas, el Papa afirmó: “De las cosas que me causan mucha tristeza es que Rusia aparentemente ha rechazado la petición de una tregua de Navidad. Yo hago esta petición a todas las personas de buena voluntad para que respeten al menos la fiesta del nacimiento del Salvador un día de paz”.
Además, señaló: “Ojalá nos escuchen para que haya 24 horas de paz, un día de paz, en todo el mundo”.
Sobre la situación en Gaza, recordó que hace unos días recibieron en la parroquia de la Santísima Trinidad, la única Iglesia Católica en la Franja, la visita del patriarca latino de Jerusalén, Pierbattista Pizzabala, y contó que este martes pudo hablar con el párroco, el argentino Gabriel Romanelli.
“Están intentando organizar la Navidad aunque la situación es muy precaria. Ojalá siga el acuerdo para la paz”, afirmó.
Al final de su visita de tres días a la Franja de Gaza, el cardenal Pizzaballa explicó la situación a medios del Vaticano: “Los problemas persisten. Casas, escuelas y hospitales necesitan ser reconstruidos. La población vive en extrema pobreza, rodeada de alcantarillas y basura, pero al mismo tiempo, anhela reconstruir sus vidas”.
El Kremlin anunció este viernes que Rusia retomó los contactos directos con la administración de Estados Unidos tras recibir el nuevo plan de paz de 20 puntos propuesto por Ucrania y sus aliados.
Bajo la dirección del presidente Donald Trump, Estados Unidos lanzó un ataque "poderoso y mortal" con misiles Tomahawk contra campamentos del Estado Islámico en el noroeste de Nigeria.
Un violento ataque con arma blanca y un líquido en aerosol no identificado dejó al menos 14 personas heridas en la fábrica de neumáticos Yokohama Rubber en Mishima, Japón.
El Ministerio de Defensa de Rusia informó que bombarderos estratégicos Tu-95, con capacidad nuclear, completaron un vuelo planificado de más de siete horas sobre aguas internacionales en los mares de Noruega y Barents.
La Fiscalía de Corea del Sur solicitó formalmente una pena de 10 años de prisión para el expresidente Yoon Suk Yeol, destituido en abril pasado.
