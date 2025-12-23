Una niña de 2 años, identificada como Isabelle Louise de Sousa Silva, falleció ahogada tras caer de cabeza en un balde con agua en el baño de su casa, en el estado brasileño de Piauí.
Arrestaron a Greta Thunberg bajo la ley antiterrorista en el Reino Unido
La reconocida activista Greta Thunberg fue detenida este martes 23 de diciembre en Londres durante una manifestación en apoyo a huelguistas de hambre del grupo Palestine Action.El Mundo23/12/2025
Las asociaciones Defend Our Juries y Prisoners for Palestine anunciaron en sendos comunicados la detención en Londres de Greta Thunbergel martes, 23 de diciembre de 2025.
Al parecer, Thunberg sostenía una pancarta en la que se podía leer 'Apoyo a los presos de Palestine Action. Me opongo al genocidio'", señaló un portavoz de Defend Our Juries. La activista "fue detenida en virtud de la ley antiterrorista" británica.
Huelga de hambre
La manifestación se llevó a cabo en solidaridad con ocho huelguistas de hambre de Palestine Action. Tras ser acusado de cometer actos de vandalismo, el grupo fue añadido a principios de julio de 2025 a la lista de organizaciones consideradas "terroristas".
Los militantes que ahora hacen huelga de hambre tienen entre 20 y 31 años. Se encuentran encarcelados a la espera de su juicio por haber llevado a cabo acciones en nombre del grupo.
Según Defend Our Juries, más de 2.000 personas han sido detenidas durante las decenas de manifestaciones organizadas en apoyo al grupo. Cualquier apoyo a la organización puede ser castigado con una pena de hasta seis meses de prisión.
Greta Thunberg es la primera figura de fama mundial en ser detenida en este contexto. Imágenes difundidas en las redes sociales la muestran sentada en el suelo con una pancarta.
Con información de afp/efe
El Kremlin anunció este viernes que Rusia retomó los contactos directos con la administración de Estados Unidos tras recibir el nuevo plan de paz de 20 puntos propuesto por Ucrania y sus aliados.
Bajo la dirección del presidente Donald Trump, Estados Unidos lanzó un ataque "poderoso y mortal" con misiles Tomahawk contra campamentos del Estado Islámico en el noroeste de Nigeria.
Un violento ataque con arma blanca y un líquido en aerosol no identificado dejó al menos 14 personas heridas en la fábrica de neumáticos Yokohama Rubber en Mishima, Japón.
El Ministerio de Defensa de Rusia informó que bombarderos estratégicos Tu-95, con capacidad nuclear, completaron un vuelo planificado de más de siete horas sobre aguas internacionales en los mares de Noruega y Barents.
La Fiscalía de Corea del Sur solicitó formalmente una pena de 10 años de prisión para el expresidente Yoon Suk Yeol, destituido en abril pasado.
