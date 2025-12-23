El Congreso chileno destituyó en un juicio político a otro ministro de la Corte Suprema

En la tarde de este lunes el Senado chileno aprobó la Acusación Constitucional (AC) por notable abandono de deberes contra el ministro de la Corte Suprema, Diego Simpertigue, quien se convirtió así en el tercer juez del máximo tribunal chileno en ser removido de su cargo este año.

El juicio político contra Simpertigue que lo inhabilitó por cinco años para ejercer un cargo público tuvo tres capítulos, el primero de los cuáles lo vinculaba directamente a la “Trama Bielorrusa”, escándalo de corrupción que involucra al consorcio Bielorruso Belaz Movitec y la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, con una red de sobornos para obtener fallos favorables en una millonaria batalla judicial contra la estatal Codelco.

Bastaba conque dicho capítulo se aprobara para sellar la suerte del ahora exministro, cosa que sucedió por unanimidad.

La caída de Simpertigue se suma este 2025 a la de los también supremos Ángela Vivanco y Sergio Muñoz -amén de la remoción de los jueces de la Corte de Apelaciones de Santiago, Antonio Ulloa y Verónica Sabaj-, lo que deja en evidencia la crisis de credibilidad que afecta al Poder Judicial tras constantes casos de faltas a la probidad y graves falles estructurales en el sistema.

Impulsado por un grupo de diputados oficialistas, en el primer capítulo del juicio político contra Simpertigue se le acusó de falta notable al deber de probidad, abstención e imparcialidad por subirse a cruceros por Europa con los abogados del consorcio Belaz Movitec, Mario Vargas y Eduardo Lagos, y luego fallar a favor de dicha empresa en el juicio contra Codelco, provocando pérdidas para la empresa cuprífera por mas de USD 12 millones.

En el segundo capítulo se le acusó de conflicto de interés en nombramientos notariales, pues mientras supervisaba la Corte de Apelaciones de San Miguel, permitió que se designara a su hijastro como notario (escribano) interino en una notaría de esa misma jurisdicción, capítulo que fue rechazado.

En el tercer capítulo, que fue aprobado, se le cuestionó por infringir la imparcialidad al participar en la resolución del proyecto inmobiliario EcoEgaña y, semanas después, realizar un crucero junto a los abogados de dicha empresa, los mismos que representaban a Belaz Movitec.

Durante el juicio, Simpertigue sostuvo en su defensa que “no ha existido ninguna irregularidad” en su actuar y que los gastos en los viajes cuestionados fueron pagados de su propio bolsillo. Tras aprobarse la AC, visiblemente afectado aseguró que su error fue “haber sido demasiado inocente frente a situaciones de las cuales debí haberme dado cuenta“ y deslizó el ser una especie de chivo expiatorio.