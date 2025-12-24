Una niña de 2 años, identificada como Isabelle Louise de Sousa Silva, falleció ahogada tras caer de cabeza en un balde con agua en el baño de su casa, en el estado brasileño de Piauí.
Tensión en Gaza: Israel acusó a Hamas de violar el alto el fuego y advirtió que “responderá en consecuencia”
Sucedió después de que un soldado israelí resultó herido en una explosión en Rafah. La denuncia fue hecha a través de un comunicado publicado por la oficina del primer ministro, Benjamín Netanyahu.
Israel acusó este miércoles al grupo islámico Hamas de violar el alto el fuego después que un artefacto explosivo hirió a un soldado israelí durante una operativo en Rafah, sur de la Franja de Gaza.
La denuncia fue hecha a través de un comunicado publicado por la oficina del primer ministro, Benjamín Netanyahu.
“La continua negativa pública (de Hamas) a desarmarse constituye una flagrante violación, y hoy, una vez más, sus violentas intenciones y violaciones se vieron confirmadas con la detonación de un artefacto explosivo improvisado que hirió a un oficial de las Fuerzas de Defensa de Israel”, afirmó la nota oficial. Además, advirtió: “Israel responderá en consecuencia”.
El Gobierno reiteró en su mensaje que Hamas debe cumplir lo pactado en el marco de la tregua, lo que “incluye su salida del gobierno en Gaza, la desmilitarización del enclave y un proceso de desradicalización”.
Por su parte, los portavoces del Ejército israelí informaron este miércoles en un comunicado que el artefacto explosivo fue detonado contra un vehículo blindado durante una operativo “para despejar la zona de Rafah de infraestructuras terroristas”.
Como resultado, un oficial de combate sufrió “heridas leves” y fue evacuado a un hospital para recibir tratamiento médico.
El Kremlin anunció este viernes que Rusia retomó los contactos directos con la administración de Estados Unidos tras recibir el nuevo plan de paz de 20 puntos propuesto por Ucrania y sus aliados.
Bajo la dirección del presidente Donald Trump, Estados Unidos lanzó un ataque "poderoso y mortal" con misiles Tomahawk contra campamentos del Estado Islámico en el noroeste de Nigeria.
Un violento ataque con arma blanca y un líquido en aerosol no identificado dejó al menos 14 personas heridas en la fábrica de neumáticos Yokohama Rubber en Mishima, Japón.
El Ministerio de Defensa de Rusia informó que bombarderos estratégicos Tu-95, con capacidad nuclear, completaron un vuelo planificado de más de siete horas sobre aguas internacionales en los mares de Noruega y Barents.
La Fiscalía de Corea del Sur solicitó formalmente una pena de 10 años de prisión para el expresidente Yoon Suk Yeol, destituido en abril pasado.
Se sorteó la Libertadores 2026: Argentinos Juniors jugará en Fase 2 con Barcelona o Liga de QuitoDeportes19/12/2025
Desde Asunción del Paraguay se definirieron los cruces de la Fase Preliminar del máximo torneo continental, una instancia clave para los equipos que buscan llegar a la fase de grupos.
En un inesperado anuncio durante un recital en San Pablo, Neymar Jr. volvió a encender la ilusión de los hinchas brasileños de cara al Mundial 2026.
La justicia, bajo las órdenes del fiscal Gustavo Jadur, investiga el femicidio de Nadia Janet Sosa, quien habría sido atacada por su pareja, Franco Ismael Mancalla, antes de que este se suicidara.
Luciano Herrera, el delantero de 29 años que será adquirido por la “Lepra” a cambio de U$S 1 millón por el 80% del pase, el otro 20% restante seguirá siendo de Defensa y Justicia.
