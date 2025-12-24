Tensión en Gaza: Israel acusó a Hamas de violar el alto el fuego y advirtió que “responderá en consecuencia”

Israel acusó este miércoles al grupo islámico Hamas de violar el alto el fuego después que un artefacto explosivo hirió a un soldado israelí durante una operativo en Rafah, sur de la Franja de Gaza.

La denuncia fue hecha a través de un comunicado publicado por la oficina del primer ministro, Benjamín Netanyahu.

“La continua negativa pública (de Hamas) a desarmarse constituye una flagrante violación, y hoy, una vez más, sus violentas intenciones y violaciones se vieron confirmadas con la detonación de un artefacto explosivo improvisado que hirió a un oficial de las Fuerzas de Defensa de Israel”, afirmó la nota oficial. Además, advirtió: “Israel responderá en consecuencia”.

El Gobierno reiteró en su mensaje que Hamas debe cumplir lo pactado en el marco de la tregua, lo que “incluye su salida del gobierno en Gaza, la desmilitarización del enclave y un proceso de desradicalización”.

Por su parte, los portavoces del Ejército israelí informaron este miércoles en un comunicado que el artefacto explosivo fue detonado contra un vehículo blindado durante una operativo “para despejar la zona de Rafah de infraestructuras terroristas”.

Como resultado, un oficial de combate sufrió “heridas leves” y fue evacuado a un hospital para recibir tratamiento médico.