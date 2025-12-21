En un inesperado anuncio durante un recital en San Pablo, Neymar Jr. volvió a encender la ilusión de los hinchas brasileños de cara al Mundial 2026.
Rossi logra su sexto título del TC2000 con Toyota
Matías Rossi alcanzó su sexto campeonato personal en el TC2000 tras finalizar tercero en Junín con su Toyota Corolla Cross del equipo Gazoo Racing.Deportes21/12/2025
El piloto Matías Rossi, con su Toyota, cerró la temporada 2025 del TC2000 con una consagración histórica en Junín al lograr su sexta corona personal, la primera en la era de los SUV, la quinta de la marca en la categoría.
El campeonato se definió en la última fecha del 46º Campeonato Argentino de TC2000, disputada en el autódromo Eusebio Marcilla, en donde Rossi aseguró el título tras finalizar tercero en la Final, resultado suficiente luego de que su principal rival y compañero de equipo, Emiliano Stang, sufriera la rotura del neumático delantero izquierdo cuando lideraba la competencia.
Con este logro, Toyota se convirtió en la primera marca campeona desde la incorporación de los modelos SUV al reglamento técnico. Para Rossi también significó un hito personal, ya que es el primer piloto en consagrarse con este tipo de vehículo, al mando de una Toyota Corolla Cross del equipo Toyota Gazoo Racing.
La consagración representó el quinto campeonato de Toyota en la historia del TC2000. El primero llegó en 2002 con Norberto Fontana, mientras que los restantes fueron con Rossi en 2011, 2013, 2020 y ahora en 2025.
Este nuevo título le permitió a la marca japonesa cortar con el dominio de los últimos tres campeonatos obtenidos por Leonel Pernía junto a la estructura de Marcelo Ambrogio.
Rossi cerró la temporada con dos victorias, cinco podios y tres pole positions, acumulando 193 puntos. En Junín, el triunfo quedó en manos del local Gabriel Ponce de León, también con una Toyota Corolla Cross, mientras que Franco Vivian fue segundo con Chevrolet Tracker. Rossi completó el podio sin arriesgar más de lo necesario para asegurar el campeonato.
Con esta sexta corona, Rossi quedó a solo un título del récord histórico de Juan María Traverso, máximo campeón del TC2000, y reafirmó su vigencia como una de las grandes figuras de la categoría en una temporada que también marcó un punto de inflexión técnico con el desembarco definitivo de los SUV.
Con información de Noticias Argentinas
En medio de los eufóricos festejos en Plaza Moreno por la obtención del Trofeo de Campeones y el Clausura 2025, Eduardo Domínguez lanzó un mensaje que sacudió al mundo Estudiantes.
El mediocampista catamarqueño Aníbal Moreno confirmó su llegada a River Plate tras un acuerdo con Palmeiras por siete millones de dólares.
Juan Román Riquelme definió la nueva estructura del Consejo de Fútbol de Boca para 2026, con Marcelo "Chelo" Delgado como máximo responsable y único sobreviviente del grupo original.
Estudiantes de La Plata se consagró campeón del Trofeo de Campeones 2025 tras vencer 2-1 a Platense en una final agónica disputada en San Nicolás.
El automovilismo argentino se encuentra en vilo tras el grave accidente sufrido por el piloto de rally Juan Cruz Yacopini en Mendoza.
Se sorteó la Libertadores 2026: Argentinos Juniors jugará en Fase 2 con Barcelona o Liga de QuitoDeportes19/12/2025
Desde Asunción del Paraguay se definirieron los cruces de la Fase Preliminar del máximo torneo continental, una instancia clave para los equipos que buscan llegar a la fase de grupos.
Rituales de Año Nuevo: cómo cerrar el año y proyectar el 2026 con éxito
La médium y canalizadora Agustina García Fernández recomendó preparar dos listas —lo que se suelta y lo que se desea— y explicó rituales simples con velas, canela y lentejas para proyectar el próximo año.
El Barcelona de España presentó una oferta formal de 10 millones de euros por el extremo de River Plate, Ian Subiabre, durante el pasado mercado de pases de junio
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, inauguró el Puente Internacional de la Integración, una megaestructura que une Foz de Iguazú con la ciudad paraguaya de Presidente Franco.
La provincia de San Juan marcó un hito histórico al inaugurar la primera autopista del país iluminada íntegramente con energía solar fotovoltaica.