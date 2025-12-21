Rossi logra su sexto título del TC2000 con Toyota

El piloto Matías Rossi, con su Toyota, cerró la temporada 2025 del TC2000 con una consagración histórica en Junín al lograr su sexta corona personal, la primera en la era de los SUV, la quinta de la marca en la categoría.

El campeonato se definió en la última fecha del 46º Campeonato Argentino de TC2000, disputada en el autódromo Eusebio Marcilla, en donde Rossi aseguró el título tras finalizar tercero en la Final, resultado suficiente luego de que su principal rival y compañero de equipo, Emiliano Stang, sufriera la rotura del neumático delantero izquierdo cuando lideraba la competencia.

Con este logro, Toyota se convirtió en la primera marca campeona desde la incorporación de los modelos SUV al reglamento técnico. Para Rossi también significó un hito personal, ya que es el primer piloto en consagrarse con este tipo de vehículo, al mando de una Toyota Corolla Cross del equipo Toyota Gazoo Racing.

La consagración representó el quinto campeonato de Toyota en la historia del TC2000. El primero llegó en 2002 con Norberto Fontana, mientras que los restantes fueron con Rossi en 2011, 2013, 2020 y ahora en 2025.

Este nuevo título le permitió a la marca japonesa cortar con el dominio de los últimos tres campeonatos obtenidos por Leonel Pernía junto a la estructura de Marcelo Ambrogio.

Rossi cerró la temporada con dos victorias, cinco podios y tres pole positions, acumulando 193 puntos. En Junín, el triunfo quedó en manos del local Gabriel Ponce de León, también con una Toyota Corolla Cross, mientras que Franco Vivian fue segundo con Chevrolet Tracker. Rossi completó el podio sin arriesgar más de lo necesario para asegurar el campeonato.

Con esta sexta corona, Rossi quedó a solo un título del récord histórico de Juan María Traverso, máximo campeón del TC2000, y reafirmó su vigencia como una de las grandes figuras de la categoría en una temporada que también marcó un punto de inflexión técnico con el desembarco definitivo de los SUV.

Con información de Noticias Argentinas