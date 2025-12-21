Estudiantes campeón: el "Pincha" alzó el Trofeo de Campeones

Estudiantes de La Plata se consagró campeón del Trofeo de Campeones 2025 tras vencer 2-1 a Platense en una final agónica disputada en San Nicolás.

Deportes21/12/2025

estudiantes-gano-el-trofeo-de-campeones-foto-fotobaires-IAIFJWD3BBB5NERLB3K6BPWSQU

Estudiantes de La Plata derrotó a Platense en el Trofeo de Campeones 2025 y, de esa manera, bordó otra estrella sobre su escudo.

La consagración se dio en el estadio Único de San Nicolás de los Arroyos al haber vencido 2-1 de forma agónica, gracias a un doblete de Lucas Alario.

De esta manera, el “Pincha” alzó su 16° trofeo en el ámbito local, contemplando tanto ligas de primera división, certámenes de ascenso y copas nacionales.

Contemplando tanto la era amateur como profesional, Estudiantes suma siete títulos ligueros, tres de segunda categoría y seis copas domésticas.

Su última conquista liguera en la máxima categoría fue la semana pasada, cuando derrotó a Racing en Santiago del Estero. A nivel de copas nacionales, su última vuelta había sido a finales del 2024, cuando se impuso a Vélez en el Trofeo de Campeones.

Los títulos locales de Estudiantes de La Plata

  • Campeonatos de Primera División: 1913, Metropolitano 1967, Metropolitano 1982, Nacional 1983, Apertura 2006,
  • Apertura 2010, Clausura 2025
  • Campeonatos de Segunda División: 1911, 1954, 1994/95
  • Copas Nacionales: Trofeo de Campeones 2024, Trofeo de Campeones 2025, Copa de la Liga 2024, Copa Argentina 2023, Copa de la República 1945, Copa Adrián Escobar 1944

Con información de Doble Amarilla

Te puede interesar
WhatsApp Image 2025-12-23 at 8.28.09 AM

El camino del "albo" en Primera Nacional 2026

Deportes23/12/2025

Gimnasia y Tiro arrancará con un desafío duro desde el arranque: en la Zona B, los albos debutarán ante Colegiales como local en la primera fecha del 7 de febrero, marcando el puntapié inicial de un calendario que alternará rivales históricos con compromisos ante equipos en plena lucha por puestos de reducido o por zafar del descenso

Lo más visto
Boletín de noticias

Recibí información en tu mail