Estudiantes campeón: el "Pincha" alzó el Trofeo de Campeones

El fútbol no se detiene este 25 de diciembre. Con actividad destacada en la Saudi Pro League y la Primera División de Honduras, los fanáticos tienen opciones para disfrutar del deporte durante el feriado.
Estudiantes de La Plata derrotó a Platense en el Trofeo de Campeones 2025 y, de esa manera, bordó otra estrella sobre su escudo.
La consagración se dio en el estadio Único de San Nicolás de los Arroyos al haber vencido 2-1 de forma agónica, gracias a un doblete de Lucas Alario.
De esta manera, el “Pincha” alzó su 16° trofeo en el ámbito local, contemplando tanto ligas de primera división, certámenes de ascenso y copas nacionales.
Contemplando tanto la era amateur como profesional, Estudiantes suma siete títulos ligueros, tres de segunda categoría y seis copas domésticas.
Su última conquista liguera en la máxima categoría fue la semana pasada, cuando derrotó a Racing en Santiago del Estero. A nivel de copas nacionales, su última vuelta había sido a finales del 2024, cuando se impuso a Vélez en el Trofeo de Campeones.
Los títulos locales de Estudiantes de La Plata
- Campeonatos de Primera División: 1913, Metropolitano 1967, Metropolitano 1982, Nacional 1983, Apertura 2006,
- Apertura 2010, Clausura 2025
- Campeonatos de Segunda División: 1911, 1954, 1994/95
- Copas Nacionales: Trofeo de Campeones 2024, Trofeo de Campeones 2025, Copa de la Liga 2024, Copa Argentina 2023, Copa de la República 1945, Copa Adrián Escobar 1944
Con información de Doble Amarilla
Gimnasia y Tiro arrancará con un desafío duro desde el arranque: en la Zona B, los albos debutarán ante Colegiales como local en la primera fecha del 7 de febrero, marcando el puntapié inicial de un calendario que alternará rivales históricos con compromisos ante equipos en plena lucha por puestos de reducido o por zafar del descenso
El Club Atlético Central Norte, el popular Cuervo salteño, quedó encuadrado en la Zona A junto a equipos como All Boys, Ferro, Deportivo Madryn, Colón, Godoy Cruz y San Telmo entre otros
El Napoli se consagró campeón de la Supercopa de Italia tras vencer por 2-0 al Bologna en la final disputada en Arabia Saudita.
Se sorteó la Libertadores 2026: Argentinos Juniors jugará en Fase 2 con Barcelona o Liga de QuitoDeportes19/12/2025
Desde Asunción del Paraguay se definirieron los cruces de la Fase Preliminar del máximo torneo continental, una instancia clave para los equipos que buscan llegar a la fase de grupos.
