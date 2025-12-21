Estudiantes campeón: el "Pincha" alzó el Trofeo de Campeones

Estudiantes de La Plata derrotó a Platense en el Trofeo de Campeones 2025 y, de esa manera, bordó otra estrella sobre su escudo.

La consagración se dio en el estadio Único de San Nicolás de los Arroyos al haber vencido 2-1 de forma agónica, gracias a un doblete de Lucas Alario.

De esta manera, el “Pincha” alzó su 16° trofeo en el ámbito local, contemplando tanto ligas de primera división, certámenes de ascenso y copas nacionales.

Contemplando tanto la era amateur como profesional, Estudiantes suma siete títulos ligueros, tres de segunda categoría y seis copas domésticas.

Su última conquista liguera en la máxima categoría fue la semana pasada, cuando derrotó a Racing en Santiago del Estero. A nivel de copas nacionales, su última vuelta había sido a finales del 2024, cuando se impuso a Vélez en el Trofeo de Campeones.

Los títulos locales de Estudiantes de La Plata

Campeonatos de Primera División: 1913, Metropolitano 1967, Metropolitano 1982, Nacional 1983, Apertura 2006,

Apertura 2010, Clausura 2025

Campeonatos de Segunda División: 1911, 1954, 1994/95

Copas Nacionales: Trofeo de Campeones 2024, Trofeo de Campeones 2025, Copa de la Liga 2024, Copa Argentina 2023, Copa de la República 1945, Copa Adrián Escobar 1944

