Aníbal Moreno es nuevo refuerzo de River: "Es la decisión correcta"

La confirmación de su pase a River encontró a Aníbal Moreno lejos de los flashes, participando de un partido solidario en su Catamarca natal. Mientras su teléfono no dejaba de vibrar, el mediocampista se mostró sereno y convencido del paso que acaba de dar en su carrera, en lo que será uno de los movimientos fuertes del mercado del Millonario.

“Es la decisión correcta”, sintetizó el volante de 26 años, que dejará Palmeiras en los próximos días tras una etapa exitosa en el fútbol brasileño. Con un presente sólido que incluso lo llevó a debutar este año en la Selección Argentina, Moreno explicó que optó por mantenerse al margen de la vorágine mediática: “Hace cuatro horas que no agarro el celular. Uno viene acá a disfrutar. Mi representante sabe que hicimos lo mejor para mí, para mi familia y para mi futuro”.

El catamarqueño no ocultó su entusiasmo por el desafío que se viene en Núñez. “Tengo muchas ganas de comenzar el año. Me estoy preparando muy bien y, si Dios quiere, vamos a estar cerca”, expresó, ya con la mira puesta en su desembarco en el equipo de Marcelo Gallardo.

De esta manera el MIllona, que este sábado volvió a los entrenamientos, se aseguró dos mediocampistas centrales de jerarquía en una posición donde ya había invertido mucho dinero en los últimos mercados de pases con las llegadas de Rodrigo Villagra, Matías Kranevitter, el uruguayo Nicolás Fonseca, el colombiano Kevin Castaño y Juan Carlos Portillo.

Los números económicos y futbolísticos del flamante refuerzo de River

La llegada de Moreno, acordada en siete millones de dólares, se suma a la incorporación de Fausto Vera, en una serie de gestiones rápidas de la dirigencia para darle herramientas al DT antes de fin de año. No es la primera vez que River posa los ojos en él: en 2020 ya había mostrado interés, aunque finalmente Newell’s lo transfirió a Racing en 2021.

Su recorrido respalda la apuesta. En la Lepra jugó 24 partidos y marcó un gol; en la Academia, disputó 125 encuentros y convirtió ocho tantos.

En Palmeiras, en tanto, acumuló 117 presentaciones y cuatro goles, además de consolidarse como una pieza habitual en el equipo brasileño.

En el plano internacional, Moreno ya dio su primer paso con la Albiceleste. Convocado por Lionel Scaloni para los amistosos de octubre en Estados Unidos, debutó en la goleada 6-0 ante Puerto Rico, partido en el que disputó 45 minutos, y mantiene vivo el objetivo de estar en el Mundial 2026.

En River, Gallardo busca reconstruir un mediocampo que no contará con Enzo Pérez ni con Nacho Fernández, por lo que el foco del mercado estuvo puesto en la zona central. Con Vera ya entrenándose en el River Camp, Moreno aparece como un volante de despliegue, con capacidad para recorrer ambas áreas y sostener la intensidad que pretende el entrenador.

Salvo imprevistos, el Muñeco sumará en breve a un futbolista al que enfrentó recientemente en los cuartos de final de la Copa Libertadores, serie en la que River quedó eliminado justamente ante Palmeiras. Moreno cerró la temporada como titular en cinco de sus últimos seis partidos, aunque llegó al banco en la final continental y se perdió el cruce ante Atlético Mineiro por suspensión. Ahora, su carrera continúa en Núñez, con la convicción de haber elegido el camino correcto.

Con información de Doble Amarilla