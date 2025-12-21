En un inesperado anuncio durante un recital en San Pablo, Neymar Jr. volvió a encender la ilusión de los hinchas brasileños de cara al Mundial 2026.
Aníbal Moreno es nuevo refuerzo de River: "Es la decisión correcta"
El mediocampista catamarqueño Aníbal Moreno confirmó su llegada a River Plate tras un acuerdo con Palmeiras por siete millones de dólares.Deportes21/12/2025
La confirmación de su pase a River encontró a Aníbal Moreno lejos de los flashes, participando de un partido solidario en su Catamarca natal. Mientras su teléfono no dejaba de vibrar, el mediocampista se mostró sereno y convencido del paso que acaba de dar en su carrera, en lo que será uno de los movimientos fuertes del mercado del Millonario.
“Es la decisión correcta”, sintetizó el volante de 26 años, que dejará Palmeiras en los próximos días tras una etapa exitosa en el fútbol brasileño. Con un presente sólido que incluso lo llevó a debutar este año en la Selección Argentina, Moreno explicó que optó por mantenerse al margen de la vorágine mediática: “Hace cuatro horas que no agarro el celular. Uno viene acá a disfrutar. Mi representante sabe que hicimos lo mejor para mí, para mi familia y para mi futuro”.
El catamarqueño no ocultó su entusiasmo por el desafío que se viene en Núñez. “Tengo muchas ganas de comenzar el año. Me estoy preparando muy bien y, si Dios quiere, vamos a estar cerca”, expresó, ya con la mira puesta en su desembarco en el equipo de Marcelo Gallardo.
De esta manera el MIllona, que este sábado volvió a los entrenamientos, se aseguró dos mediocampistas centrales de jerarquía en una posición donde ya había invertido mucho dinero en los últimos mercados de pases con las llegadas de Rodrigo Villagra, Matías Kranevitter, el uruguayo Nicolás Fonseca, el colombiano Kevin Castaño y Juan Carlos Portillo.
Los números económicos y futbolísticos del flamante refuerzo de River
La llegada de Moreno, acordada en siete millones de dólares, se suma a la incorporación de Fausto Vera, en una serie de gestiones rápidas de la dirigencia para darle herramientas al DT antes de fin de año. No es la primera vez que River posa los ojos en él: en 2020 ya había mostrado interés, aunque finalmente Newell’s lo transfirió a Racing en 2021.
Su recorrido respalda la apuesta. En la Lepra jugó 24 partidos y marcó un gol; en la Academia, disputó 125 encuentros y convirtió ocho tantos.
En Palmeiras, en tanto, acumuló 117 presentaciones y cuatro goles, además de consolidarse como una pieza habitual en el equipo brasileño.
En el plano internacional, Moreno ya dio su primer paso con la Albiceleste. Convocado por Lionel Scaloni para los amistosos de octubre en Estados Unidos, debutó en la goleada 6-0 ante Puerto Rico, partido en el que disputó 45 minutos, y mantiene vivo el objetivo de estar en el Mundial 2026.
En River, Gallardo busca reconstruir un mediocampo que no contará con Enzo Pérez ni con Nacho Fernández, por lo que el foco del mercado estuvo puesto en la zona central. Con Vera ya entrenándose en el River Camp, Moreno aparece como un volante de despliegue, con capacidad para recorrer ambas áreas y sostener la intensidad que pretende el entrenador.
Salvo imprevistos, el Muñeco sumará en breve a un futbolista al que enfrentó recientemente en los cuartos de final de la Copa Libertadores, serie en la que River quedó eliminado justamente ante Palmeiras. Moreno cerró la temporada como titular en cinco de sus últimos seis partidos, aunque llegó al banco en la final continental y se perdió el cruce ante Atlético Mineiro por suspensión. Ahora, su carrera continúa en Núñez, con la convicción de haber elegido el camino correcto.
Con información de Doble Amarilla
En medio de los eufóricos festejos en Plaza Moreno por la obtención del Trofeo de Campeones y el Clausura 2025, Eduardo Domínguez lanzó un mensaje que sacudió al mundo Estudiantes.
Juan Román Riquelme definió la nueva estructura del Consejo de Fútbol de Boca para 2026, con Marcelo "Chelo" Delgado como máximo responsable y único sobreviviente del grupo original.
Estudiantes de La Plata se consagró campeón del Trofeo de Campeones 2025 tras vencer 2-1 a Platense en una final agónica disputada en San Nicolás.
El automovilismo argentino se encuentra en vilo tras el grave accidente sufrido por el piloto de rally Juan Cruz Yacopini en Mendoza.
Luego de intensas negociaciones, Gustavo Costas alcanzó un acuerdo con la dirigencia de Racing Club para renovar su contrato por tres temporadas.
Se sorteó la Libertadores 2026: Argentinos Juniors jugará en Fase 2 con Barcelona o Liga de QuitoDeportes19/12/2025
Desde Asunción del Paraguay se definirieron los cruces de la Fase Preliminar del máximo torneo continental, una instancia clave para los equipos que buscan llegar a la fase de grupos.
Rituales de Año Nuevo: cómo cerrar el año y proyectar el 2026 con éxito
La médium y canalizadora Agustina García Fernández recomendó preparar dos listas —lo que se suelta y lo que se desea— y explicó rituales simples con velas, canela y lentejas para proyectar el próximo año.
El Barcelona de España presentó una oferta formal de 10 millones de euros por el extremo de River Plate, Ian Subiabre, durante el pasado mercado de pases de junio
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, inauguró el Puente Internacional de la Integración, una megaestructura que une Foz de Iguazú con la ciudad paraguaya de Presidente Franco.
La provincia de San Juan marcó un hito histórico al inaugurar la primera autopista del país iluminada íntegramente con energía solar fotovoltaica.