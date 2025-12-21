Ajuste fiscal: universidades y obra pública lideran las caídas reales en noviembre

Un informe del CEPA reveló que el gasto del Sector Público Nacional sufrió una caída real del 14,2% interanual en noviembre, consolidando un ajuste acumulado del 28,3% en lo que va de 2025.

Argentina21/12/2025

el-presidente-javier-milei-junto-al-ministro-de-economia-luis-caputo-foto-x-jmilei-RXA6Y2YLD5F57JDFR

El Centro CEPA publicó un informe que detalló fuertes reducciones reales del gasto público y partidas sensibles durante noviembre, con un gasto total del Sector Público Nacional que alcanzó $9,27 billones, lo que implica una caída real interanual del 14,2%.

El documento destaca que, frente al mismo mes de 2023, el recorte asciende al 35,2%, y acumulado al año, la reducción alcanza el 28,3%, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

Prestaciones sociales: fuertes recortes
Las prestaciones sociales descendieron 10,6% interanual y 19,8% contra noviembre de 2023.

Las mayores bajas frente a 2023 se registraron en:

  • Asignaciones familiares: -17,5%
  • Prestaciones del INSSJP: -44,6%
  • Pensiones no contributivas: -16,8%
  • “Otros programas”: -79,8%

El CEPA advierte que, de haberse mantenido los niveles de gasto de noviembre de 2024, estas dos últimas partidas habrían significado $0,96 billones adicionales.

esteban_bullrich_revel-_que_quiere_presentarse_como_candidato_a_presidente_en_2027_01_-1-.png_415916815Milei encabeza la imagen positiva pero Esteban Bullrich le pisa los talones

Jubilaciones y pensiones contributivas

Los haberes contributivos registraron una suba interanual de 5,5% y de 9,4% respecto de noviembre de 2023.

Sin embargo, en el acumulado del año se verifica una caída real del 6,3% frente al mismo período de 2023.

Universidades nacionales: caída casi total del gasto
El informe señala reducciones reales del 95,5% respecto de noviembre de 2024 y del 96,7% respecto de 2023.

El organismo estima que, de mantenerse el nivel previo, el gasto adicional habría sido de $0,39 billones.

Se recuerda además la suspensión de la Ley de Financiamiento Universitario, que actualizaba presupuestos universitarios para recomponer salarios docentes y no docentes.

tormenta4Doble alerta por tormentas en Salta: el interior en naranja y Capital en amarillo

Caen subsidios y obra pública

Los subsidios económicos disminuyeron 25,8% interanual real, mientras que los destinados a transporte cayeron 47,8%, principalmente por la discontinuidad de compensaciones tarifarias en el AMBA vía SUBE.

El subrubro “Otras funciones” sufrió una baja del 97%.

Por otra parte, el gasto de capital y obra pública registró una caída real interanual del 32,5%, y del 84,6% frente al mismo mes de 2023.

Acumulado al año, la baja en inversión pública asciende al 80,6% frente a igual período de 2023, lo que “evidencia que no hay recuperación”, subraya el CEPA.

Te puede interesar
Lo más visto
multimedia.normal.b32d53b21d50d8fe.70616e206465206e6176696461645f6e6f726d616c2e77656270

El Carril celebra 25 años del "Pan de Navidad Gigante”

Municipios22/12/2025

El emblemático Pan de Navidad Gigante mide 5 metros de altura, pesa alrededor de 2.800 kilos y está decorado con más de 3.000 manzanas confitadas. El evento central será este lunes 22 de diciembre, a partir de las 20 horas en el SUM municipal. Al finalizar se reparten porciones a los presentes.

Boletín de noticias

Recibí información en tu mail