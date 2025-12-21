La ANAC eliminó la obligatoriedad de presentar planes de vuelo visuales, habilita el vuelo nocturno en todo el país y permite que aviones de hasta 10 pasajeros operen con un solo piloto.
Ajuste fiscal: universidades y obra pública lideran las caídas reales en noviembre
Un informe del CEPA reveló que el gasto del Sector Público Nacional sufrió una caída real del 14,2% interanual en noviembre, consolidando un ajuste acumulado del 28,3% en lo que va de 2025.Argentina21/12/2025
El Centro CEPA publicó un informe que detalló fuertes reducciones reales del gasto público y partidas sensibles durante noviembre, con un gasto total del Sector Público Nacional que alcanzó $9,27 billones, lo que implica una caída real interanual del 14,2%.
El documento destaca que, frente al mismo mes de 2023, el recorte asciende al 35,2%, y acumulado al año, la reducción alcanza el 28,3%, según supo la Agencia Noticias Argentinas.
Prestaciones sociales: fuertes recortes
Las prestaciones sociales descendieron 10,6% interanual y 19,8% contra noviembre de 2023.
Las mayores bajas frente a 2023 se registraron en:
- Asignaciones familiares: -17,5%
- Prestaciones del INSSJP: -44,6%
- Pensiones no contributivas: -16,8%
- “Otros programas”: -79,8%
El CEPA advierte que, de haberse mantenido los niveles de gasto de noviembre de 2024, estas dos últimas partidas habrían significado $0,96 billones adicionales.
Jubilaciones y pensiones contributivas
Los haberes contributivos registraron una suba interanual de 5,5% y de 9,4% respecto de noviembre de 2023.
Sin embargo, en el acumulado del año se verifica una caída real del 6,3% frente al mismo período de 2023.
Universidades nacionales: caída casi total del gasto
El informe señala reducciones reales del 95,5% respecto de noviembre de 2024 y del 96,7% respecto de 2023.
El organismo estima que, de mantenerse el nivel previo, el gasto adicional habría sido de $0,39 billones.
Se recuerda además la suspensión de la Ley de Financiamiento Universitario, que actualizaba presupuestos universitarios para recomponer salarios docentes y no docentes.
Caen subsidios y obra pública
Los subsidios económicos disminuyeron 25,8% interanual real, mientras que los destinados a transporte cayeron 47,8%, principalmente por la discontinuidad de compensaciones tarifarias en el AMBA vía SUBE.
El subrubro “Otras funciones” sufrió una baja del 97%.
Por otra parte, el gasto de capital y obra pública registró una caída real interanual del 32,5%, y del 84,6% frente al mismo mes de 2023.
Acumulado al año, la baja en inversión pública asciende al 80,6% frente a igual período de 2023, lo que “evidencia que no hay recuperación”, subraya el CEPA.
Tras finalizar el calendario de pagos el pasado 16 de diciembre, la Anses explicó que el bono de $70.000 no fue universal, sino que estuvo regido por un estricto tope de ingresos.
Según un informe de consultora, la canasta navideña en Argentina alcanzó un valor promedio de $95.401, lo que representa un incremento del 27% respecto al año pasado.
Plan Verano 2025-2026: cómo serán los controles en rutas, puertos y aeropuertos de todo el paísArgentina23/12/2025
La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y el secretario de Turismo, Daniel Scioli, presentan el Plan Verano en la sede de Prefectura Naval.
Subsidios energéticos: quiénes pierden el beneficio y cuáles son los nuevos topesArgentina23/12/2025
El Gobierno nacional finalizó la consulta pública para implementar el nuevo esquema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF).
Ante los festejos de Navidad y Año Nuevo, Banco Macro informó que sus sucursales permanecerán cerradas los días 24, 25, 31 de diciembre y 1 de enero.
Se sorteó la Libertadores 2026: Argentinos Juniors jugará en Fase 2 con Barcelona o Liga de QuitoDeportes19/12/2025
Desde Asunción del Paraguay se definirieron los cruces de la Fase Preliminar del máximo torneo continental, una instancia clave para los equipos que buscan llegar a la fase de grupos.
Juan Román Riquelme definió la nueva estructura del Consejo de Fútbol de Boca para 2026, con Marcelo "Chelo" Delgado como máximo responsable y único sobreviviente del grupo original.
En un inesperado anuncio durante un recital en San Pablo, Neymar Jr. volvió a encender la ilusión de los hinchas brasileños de cara al Mundial 2026.
Definieron las zonas para la Primera Nacional 2026: el Cuervo y el Albo se enfrentarán en el interzonalDeportes22/12/2025
Este lunes, la Asociación del Fútbol Argentino dio a conocer el calendario de la Segunda División para la temporada 2026. Central Norte integrará la zona A y Gimnasia y Tiro la zona B, sin embargo se enfrentarán en el interzonal.
El emblemático Pan de Navidad Gigante mide 5 metros de altura, pesa alrededor de 2.800 kilos y está decorado con más de 3.000 manzanas confitadas. El evento central será este lunes 22 de diciembre, a partir de las 20 horas en el SUM municipal. Al finalizar se reparten porciones a los presentes.