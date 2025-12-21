Ajuste fiscal: universidades y obra pública lideran las caídas reales en noviembre

El Centro CEPA publicó un informe que detalló fuertes reducciones reales del gasto público y partidas sensibles durante noviembre, con un gasto total del Sector Público Nacional que alcanzó $9,27 billones, lo que implica una caída real interanual del 14,2%.

El documento destaca que, frente al mismo mes de 2023, el recorte asciende al 35,2%, y acumulado al año, la reducción alcanza el 28,3%, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

Prestaciones sociales: fuertes recortes

Las prestaciones sociales descendieron 10,6% interanual y 19,8% contra noviembre de 2023.

Las mayores bajas frente a 2023 se registraron en:

Asignaciones familiares: -17,5%

Prestaciones del INSSJP: -44,6%

Pensiones no contributivas: -16,8%

“Otros programas”: -79,8%

El CEPA advierte que, de haberse mantenido los niveles de gasto de noviembre de 2024, estas dos últimas partidas habrían significado $0,96 billones adicionales.

Jubilaciones y pensiones contributivas

Los haberes contributivos registraron una suba interanual de 5,5% y de 9,4% respecto de noviembre de 2023.

Sin embargo, en el acumulado del año se verifica una caída real del 6,3% frente al mismo período de 2023.

Universidades nacionales: caída casi total del gasto

El informe señala reducciones reales del 95,5% respecto de noviembre de 2024 y del 96,7% respecto de 2023.

El organismo estima que, de mantenerse el nivel previo, el gasto adicional habría sido de $0,39 billones.

Se recuerda además la suspensión de la Ley de Financiamiento Universitario, que actualizaba presupuestos universitarios para recomponer salarios docentes y no docentes.

Caen subsidios y obra pública

Los subsidios económicos disminuyeron 25,8% interanual real, mientras que los destinados a transporte cayeron 47,8%, principalmente por la discontinuidad de compensaciones tarifarias en el AMBA vía SUBE.

El subrubro “Otras funciones” sufrió una baja del 97%.

Por otra parte, el gasto de capital y obra pública registró una caída real interanual del 32,5%, y del 84,6% frente al mismo mes de 2023.

Acumulado al año, la baja en inversión pública asciende al 80,6% frente a igual período de 2023, lo que “evidencia que no hay recuperación”, subraya el CEPA.