Secuestran más de 55 armas de fuego y granadas en una finca de Chicoana

Investigadores del Distrito de Prevención 11 con la colaboración de especialistas de la División Explosivos y del Grupo de Operaciones de Alto Riesgo de la Policía de Salta allanaron ayer una vivienda ubicada en Chicoana donde secuestraron numerosos revólveres y pistolas semiautomáticas de distintos calibres, armas largas y grandas, entre otros explosivos. También elementos ópticos y mecánico con accesorios.

La investigación inició el 11 de diciembre pasado cuando el propietario del inmueble denunció el robo de armas. Ante la intervención se detectó gran cantidad de elementos mencionados y se dio intervención a la Fiscalía Penal delegación El Carril y al Juzgado de Garantías 3.

Por disposición judicial se realizó ayer el allanamiento en el inmueble y se secuestró más de 55 arma de fuego entre escopetas, revólveres, carabinas, rifles, pistolas y más de 1100 cartuchos de diferentes calibres, granadas y accesorios de armas largas.

La causa fue caratulada como “Tenencia y/o Portación Ilegitima de Armas de Fuego”. El propietario fue puesto a disposición de la Fiscalía interviniente.

En tanto continúa la investigación por el robo denunciado.