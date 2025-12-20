El Gobierno asegura que la pobreza cayó

La pobreza bajó al 27,5% durante el tercer trimestre de 2025, según un informe del Ministerio de Capital Humano sobre la base de datos del INDEC.

La proyección fue realizada por el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales (CNCPS), según supo la Agencia Noticias Argentinas.

Significa una baja interanual de 10,8 puntos porcentuales respecto del tercer trimestre de 2024.

Lo más impactante es que este indicador se redujo 27,3 puntos porcentuales desde el inicio de la gestión del presidente Javier Milei, gracias la caída del costo de vida.

El 27,5% es el menor nivel de pobreza desde mediados de 2018.

La clave del descenso se ubica en la desaceleración de la inflación.

El costo de vida descendió del 211% en 2023 al 117% en 2024.

Y cuando concluya esste año se estima que rondará el 30%.

De acuerdo con los datos oficiales, la indigencia ade más se redujo a 5,4%, una reducción de 3,8 puntos porcentuales respecto al tercer trimestre del año anterior.

"Desde los inicios de ésta gestión, la pobreza extrema bajó 14,8 puntos porcentuales. Eso significa que millones de personas salieron de la indigencia", destacó Capital Humano.

Con información de Noticias Argentinas