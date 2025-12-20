El Gobierno asegura que la pobreza cayó

La tasa de empleo alcanzó el 45,4% en el tercer trimestre de 2025, aunque el 84% de los nuevos puestos corresponden al sector informal.
La pobreza bajó al 27,5% durante el tercer trimestre de 2025, según un informe del Ministerio de Capital Humano sobre la base de datos del INDEC.
La proyección fue realizada por el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales (CNCPS), según supo la Agencia Noticias Argentinas.
Significa una baja interanual de 10,8 puntos porcentuales respecto del tercer trimestre de 2024.
Lo más impactante es que este indicador se redujo 27,3 puntos porcentuales desde el inicio de la gestión del presidente Javier Milei, gracias la caída del costo de vida.
El 27,5% es el menor nivel de pobreza desde mediados de 2018.
La clave del descenso se ubica en la desaceleración de la inflación.
El costo de vida descendió del 211% en 2023 al 117% en 2024.
Y cuando concluya esste año se estima que rondará el 30%.
De acuerdo con los datos oficiales, la indigencia ade más se redujo a 5,4%, una reducción de 3,8 puntos porcentuales respecto al tercer trimestre del año anterior.
"Desde los inicios de ésta gestión, la pobreza extrema bajó 14,8 puntos porcentuales. Eso significa que millones de personas salieron de la indigencia", destacó Capital Humano.
Con información de Noticias Argentinas
Un informe de la Oficina del Presupuesto del Congreso desmiente que el financiamiento de estas leyes comprometa la estabilidad fiscal del país.
Un informe revela que el Gobierno nacional subejecutó el presupuesto destinado a la discapacidad, invirtiendo solo el 79% de los fondos vigentes a poco de finalizar el año.
La Asociación de Bancos Públicos y Privados de la República Argentina (ABAPPRA) manifestó su rechazo a la reforma del Artículo 35 de la Ley de Modernización Laboral, que permitiría el pago de salarios en billeteras virtuales.
La fábrica de neumáticos para karting IBF Tires, ubicada en Córdoba capital, cerró sus puertas de manera abrupta, dejando a 14 trabajadores en la calle.
Según el último Informe sobre Bancos del BCRA, la morosidad de los préstamos a los hogares trepó al 7,8% en octubre de 2025, la cifra más elevada desde 2010.
El Gobierno Nacional oficializó la renuncia de Nicolás Pakgojz a la presidencia de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), junto a su vicepresidente, Marcelo León Ugarte.
Se sorteó de la Libertadores 2026: Argentinos Juniors jugará en Fase 2 con Barcelona o Liga de QuitoDeportes19/12/2025
Desde Asunción del Paraguay se definirieron los cruces de la Fase Preliminar del máximo torneo continental, una instancia clave para los equipos que buscan llegar a la fase de grupos.
Gimnasia y Tiro ya tiene al arquero que tomará la responsabilidad bajo los tres palos. Se trata de Joaquín Papaleo, quien llegará a la institución proveniente de Instituto para reemplazar a Federico Abadía, recientemente transferido al fútbol colombiano.
Adiós al sueño de la casa propia: el Gobierno subastará tres predios del ex ProcrearArgentina19/12/2025
El Gobierno anunció la subasta de tres predios del programa PROCREAR - disuelto poco después de que Javier Milei llegara a la Casa Rosada- ubicados en la Ciudad de Buenos Aires, en Paraná y Entre Ríos.
Cuando no gustan los datos, se los apaga: turismo, INDEC y una mala señal institucional
La decisión de desfinanciar mediciones oficiales vuelve a abrir un debate de fondo: sin estadísticas confiables no hay políticas públicas ni desarrollo posible.