Gripe H3N2 en Argentina: Salud recomienda reforzar la vacunación
Ante la presión hospitalaria que este virus genera en Europa y Asia, las autoridades instaron a la población a reforzar el lavado de manos, la ventilación de ambientes y, especialmente, a cumplir con el esquema de vacunación antigripal.Argentina20/12/2025
El Gobierno nacional difundió recomendaciones preventivas para evitar la circulación de la influenza A H3N2 subclado K, variante que ha encendido alertas en países de Europa, América y Asia. Hasta el momento, Argentina registró tres casos, según supo la Agencia Noticias Argentinas.
Recomendaciones sanitarias
El Ministerio de Salud señaló en un comunicado difundido en X que, si bien la variante “no ha demostrado ser más grave que otras”, es necesario mantener las medidas habituales de cuidado frente a los virus respiratorios, entre ellas:
lavado frecuente de manos;
cubrirse al toser o estornudar;
no compartir objetos personales;
ventilar adecuadamente ambientes;
limpiar y desinfectar superficies;
consultar al sistema de salud ante síntomas respiratorios.
Vacunación y grupos priorizados
La autoridad sanitaria recordó que deben recibir la vacuna antigripal anual:
niños de 6 a 24 meses;
embarazadas y puérperas;
personas de 2 a 64 años con factores de riesgo;
mayores de 65 años;
personal de salud y estratégico.
También recomendó mantener actualizados los esquemas de inmunización del Calendario Nacional de Vacunación, cuya cobertura es gratuita en vacunatorios y centros de salud.
Contexto regional
La variante K del virus H3N2 viene generando presión hospitalaria en Europa y Asia. En la región, países como Chile y Perú ya confirmaron contagios, mientras que Bolivia y Ecuador activaron alertas y reforzaron campañas de vacunación.
