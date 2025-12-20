Gripe H3N2 en Argentina: Salud recomienda reforzar la vacunación

El Gobierno nacional difundió recomendaciones preventivas para evitar la circulación de la influenza A H3N2 subclado K, variante que ha encendido alertas en países de Europa, América y Asia. Hasta el momento, Argentina registró tres casos, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

Recomendaciones sanitarias

El Ministerio de Salud señaló en un comunicado difundido en X que, si bien la variante “no ha demostrado ser más grave que otras”, es necesario mantener las medidas habituales de cuidado frente a los virus respiratorios, entre ellas:

lavado frecuente de manos;

cubrirse al toser o estornudar;

no compartir objetos personales;

ventilar adecuadamente ambientes;

limpiar y desinfectar superficies;

consultar al sistema de salud ante síntomas respiratorios.

Vacunación y grupos priorizados

La autoridad sanitaria recordó que deben recibir la vacuna antigripal anual:

niños de 6 a 24 meses;

embarazadas y puérperas;

personas de 2 a 64 años con factores de riesgo;

mayores de 65 años;

personal de salud y estratégico.

También recomendó mantener actualizados los esquemas de inmunización del Calendario Nacional de Vacunación, cuya cobertura es gratuita en vacunatorios y centros de salud.

Contexto regional

La variante K del virus H3N2 viene generando presión hospitalaria en Europa y Asia. En la región, países como Chile y Perú ya confirmaron contagios, mientras que Bolivia y Ecuador activaron alertas y reforzaron campañas de vacunación.