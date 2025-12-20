El Cascanueces brilla en el Teatro Provincial

En el marco del ciclo Salta de Fiesta, el Ballet de la Provincia de Salta celebró la función didáctica y accesible de El Cascanueces, especialmente adaptada para personas con discapacidad. La propuesta convocó a cientos de personas, entre integrantes de organizaciones, personas con discapacidad, personas adultas mayores y estudiantes, quienes vivieron una experiencia cultural pensada desde una mirada solidaria, inclusiva y cercana.

La función especial, realizada en el Teatro Provincial Juan Carlos Saravia, permitió garantizar el acceso, la comprensión y el disfrute del ballet clásico a través de recursos escénicos y narrativos adaptados, reafirmando el compromiso de la Secretaría de Cultura, el Instituto de Música y Danza y el Ballet de la Provincia con el derecho a la cultura y la accesibilidad universal.

Tras esta experiencia ampliamente positiva, continúa su temporada con funciones aptas para todo público mañana, a las 21 h y el domingo 21 de diciembre a las 20 h, en el Teatro Provincial Juan Carlos Saravia (Zuviría 70).

La puesta, con coreografía, dirección y diseño escénico de Laura Fiorucci, reúne al Ballet de la Provincia junto al Ballet Folklórico de Salta Martín Miguel de Güemes, bajo la dirección del maestro Daniel Espoz, el Coro Infantil de la OSIJS dirigido por Silvana Acosta y la Orquesta Sinfónica, conformando un elenco ampliado de más de un centenar de artistas en escena.

Basada en el clásico de Tchaikovsky, la obra narra el viaje onírico de Clara hacia un universo donde los juguetes cobran vida, invitando al público a sumergirse en la magia, la música y la fantasía que caracterizan a este tradicional espectáculo navideño.

Las entradas para las funciones del sábado y domingo tienen un valor de entre $6.000 y $10.000, y pueden adquirirse en la boletería del teatro o a través de https://vamos.gob.ar.