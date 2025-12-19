Atentado con explosivos contra base militar en Colombia

En la noche del 18 de diciembre de 2025 se reportó una situación crítica de orden público en el corregimiento El Juncal, zona rural de Aguachica (Cesar), tras un violento ataque cerca del Batallón de dicha jurisdicción

La información preliminar indica que, aproximadamente a las 8:00 p. m., se escucharon fuertes detonaciones de lo que serían seis cilindros bomba, drones explosivos, tatucos y ráfagas de armas de fuego de alto calibre, generando alarma y temor entre los habitantes del sector.

Residentes del sector expresaron a medios locales su preocupación por los hechos y reportaron haber permanecido en sus viviendas por miedo ante la intensidad de las explosiones y la presencia de disparos, tanto en el perímetro del batallón como en sectores aledaños.

Y es que ante este ataque directo, el Ejército de esa jurisdicción habría reaccionado con artillería y confrontación, hechos que se escuchan en algunos videos que se difundieron rápidamente por redes sociales.

Grabaciones muestran a uniformados ejerciendo control en la vía a Bucaramanga, que cerraron de manera preventiva por el hostigamiento armado a esa unidad de la Quinta Brigada del Ejército; mientras que otros clips evidencian el traslado de los heridos a centros de atención médica prioritaria. Las autoridades reportaron cuatro soldados muertos y siete heridos.

La segunda división del Ejército Nacional emitió un comunicado en el que confirma la muerte de cuatro uniformados y siete más heridos:

“En la noche de este jueves, 18 de diciembre de 2025, fue atacada la Base Militar del 27, perteneciente al Batallón de Infantería N 14, ubicada en la vereda El Juncal, jurisdicción de Aguachica, #Cesar, mediante una acción terrorista con artefactos explosivos. De manera preliminar se conoce que 4 de nuestros de soldados fueron asesinados y al parecer 7 más resultaron heridos, quienes están siendo evacuados hacia centros médicos hospitalarios de la región (sic)”.

Luego, un trino del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, señaló que el número de fallecidos ascendió a 6 y, además, los heridos ya eran 28.

“Rechazo con total contundencia la acción terrorista del ELN empleando drones y lanzamiento de artefactos explosivos contra una Base Militar del @COL_EJERCITO en Aguachica, Cesar, en la noche del 18 de diciembre, con la lamentable pérdida de 6 de nuestros militares y por lo menos unos 28 militares heridos que se encuentra en valoración y atención médica", señaló el minDefensa en una publicación en X.

Además, ofreció una recompensa de 200 millones de pesos por información que permita anticipar efectivamente atentados terroristas y ataques con drones

En las primeras horas de mañana del 19 de diciembre, la Gobernación a través de un trino actualizó la cifra de heridos que subió a 32 personas.

Cabe señalar que en la zona operan integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Según el comandante de las Fuerzas Militares, almirante Francisco Hernando Cubides, el frente Camilo Torres Restrepo fue el que ejecutó la acción criminal.

“(...) es el responsable de la cobarde ataque terrorista efectuado hace pocos minutos al Batallón Ricaurte de la @Ejercito_Div2 ubicado en el corregimiento de Juncal, municipio de Aguachica - César. En estos momentos, las unidades del @COL_EJERCITO en acciones conjuntas y coordinadas se encuentran asegurando el área y evacuando el personal que ha sido afectado en esta acción terrorista (sic)”, precisó.

El comandante del Ejército Nacional, general Luis Emilio Cardozo Santamaría, repudió el atentado terrorista y afirmó: "Las unidades del @COL_EJERCITO, de manera conjunta y coordinada, aseguran el área y desarrollan las operaciones correspondientes. Este ataque contra quienes protegen a Colombia no quedará impune. El terrorismo no doblegará la voluntad de los soldados de la Patria (sic)“.

La fuente conocida por este medio especificó que el ataque se habría perpetrado desde una volqueta repreta de explosivos, que cayeron en el alojamiento donde los uniformados descansaban.

Frustran atentado del ELN en Yarumal

Una acción criminal atribuida al ELN fue neutralizada en Yarumal (Antioquia), el miércoles 17 de diciembre, gracias a un operativo realizado por tropas del Ejército Nacional en el sector conocido como Ventanas.

El procedimiento, confirmado por el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, frustró la instalación de un artefacto explosivo que, según el reporte oficial, iba a ser utilizado para atentar contra la población y la fuerza pública en esta zona estratégica del norte antioqueño.

Durante la operación militar, detallada por Sánchez a través de sus redes sociales, las tropas de la Cuarta Brigada del Ejército actuaron frente a tres integrantes del grupo armado organizado.

Dos de ellos fueron capturados y un tercero resultó herido, tras lo que el ministerio calificó como una reacción legítima y proporcional de las Fuerzas Armadas. El integrante lesionado recibió atención médica inmediata por parte de un enfermero de combate del Ejército y fue evacuado a un centro asistencial, conforme a los protocolos establecidos por el Derecho Internacional Humanitario (DIH) y las normas de derechos humanos.

En el lugar de los hechos, la fuerza pública incautó explosivos, radios de comunicación y material alusivo al ELN, elementos que, según el reporte ministerial, evidencian la capacidad logística y operativa de la organización armada en la región. Las autoridades recalcaron que la intervención de los uniformados evitó una acción terrorista destinada a generar zozobra entre la población yarumaleña.

Con información de Infobae