EE. UU. suspende la lotería de visas tras el ataque en Brown

La secretaria de Seguridad Nacional estadounidense, Kristi Noem, ordenó la suspensión del programa que concede por sorteo tarjetas de residencia o 'green cards' a países con baja migración, tras afirmar que fue utilizado por el sospechoso del tiroteo en la Universidad de Brown.

"Claudio Manuel Neves-Valente entró en Estados Unidos a través del programa de lotería de visas de diversidad (DV1) en 2017 y se le concedió una 'green card", dijo Noem en redes sociales sobre el ciudadano portugués. "Siguiendo las instrucciones del presidente Trump, ordeno inmediatamente al USCIS [Servicio de Ciudadanía e Inmigración] que suspenda el programa DV1 para garantizar que ningún estadounidense más resulte perjudicado por este desastroso programa", añadió.

Programa de Visas de Diversidad

Neves-Valente, acusado de matar a dos estudiantes de la Universidad Brown y sospechoso además de asesinar a un profesor del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), fue hallado muerto el jueves en un depósito en el estado de New Hampshire, junto con dos armas de fuego. El hombre "se quitó la vida", explicó Oscar Perez, jefe del Departamento de Policía de Providence, ciudad del estado de Rhode Island donde queda la prestigiosa universidad donde abrió fuego el domingo pasado.

Este sistema de lotería migratoria, denominado oficialmente Programa de Visas de Diversidad, se instauró en 1990 y permite la expedición de permisos de residencias a unas 50.000 personas cada año, siempre que cumplan los criterios de elegibilidad. Para obtener el visado es necesario pasar un examen y una entrevista. Cada año, millones de personas de países con bajos índices migratorios hacia Estados Unidos prueban suerte en el sorteo.

Un único sospechoso, aunque se desconoce el motivo

Durante una conferencia de prensa, la fiscal Leah Foley indicó que las autoridades tenían causa probable para acusar a Neves-Valente por las muertes. Según Foley, las pruebas que vinculan al sospechoso con ambos crímenes incluyen registros de tarjetas de crédito y alquileres de automóviles, aunque el sospechoso fue "muy sofisticado" al tratar de evitar dejar rastro. La fiscal añadió que Neves-Valente asistió al mismo programa académico en Portugal que Loureiro, y que se cree que conocía personalmente al profesor, aunque no ofreció más detalles sobre la conexión.

La policía atribuyó a una persona que tuvo varios encuentros con Neves Valente la pista crucial que condujo a las autoridades hasta él. Después de que la policía compartiera un video de seguridad de una persona de interés, el testigo —conocido solo como "John" en una declaración jurada de la policía de Providence— lo reconoció y publicó sus sospechas en la red social Reddit.

Ropa inapropiada y un Nissan Sedan

John contó que se había encontrado con Neves Valente horas antes en el baño del edificio de ingeniería donde ocurrió el tiroteo y que notó que llevaba ropa inapropiada para el tiempo que hacía, según la declaración jurada. Volvió a toparse con Neves Valente a un par de cuadras de distancia y lo vio alejarse repentinamente de un Nissan Sedan al ver a John. Ese vehículo fue lo que delató al sospechoso y ayudó a identificarlo.

Las autoridades descartaron la existencia de otro sospechoso en el tiroteo o en el homicidio del profesor, pero confirmaron que las motivaciones de Neves-Valente aún no están establecidas. El fiscal general de Rhode Island, Peter Neronha, señaló que Neves-Valente ingresó inicialmente a Estados Unidos con una visa de estudiante y obtuvo el estatus de residente permanente legal en 2017.

Con información de afp, efe, ap