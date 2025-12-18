Freno al gasto: El consumo privado registró su menor suba anual

El consumo privado presentó una caída del 1,1% durante noviembre de 2025 en comparación con el mes anterior.

A pesar de este retroceso mensual, el indicador mantuvo un crecimiento interanual del 1,9%, cifra que representa una desaceleración respecto a los niveles de incremento registrados en octubre y se posiciona como el alza interanual más baja en lo que va del año.

En los primeros once meses de 2025, el indicador acumuló una suba del 11,4%, de acuerdo al trabajo que recibió Agencia Noticias Argentinas.

Estos datos se desprenden del Índice de Consumo Privado (ICP-UP), un indicador de frecuencia mensual elaborado por la Facultad de Negocios de la Universidad de Palermo (UP) con el objetivo de anticipar los datos oficiales sobre el gasto de los hogares en el país.

La institución explicó que el ICP-UP utiliza una metodología de regresión lineal múltiple que incorpora series mensuales vinculadas de manera directa al consumo, la producción y otras variables económicas generales.

Según el informe, este instrumento busca “medir con cercanía el pulso del consumo privado en la Argentina”. La regresión para la elaboración del índice se realizó sobre un total de 57 observaciones de variaciones.

Los criterios estadísticos de diagnóstico aplicados, que incluyeron la estabilidad de la estacionalidad y la normalidad de los residuos, ratificaron la eficacia en la eliminación de los factores estacionales para este periodo.

Con información de Noticias Argentinas