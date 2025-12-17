Tras la pérdida de los fueros parlamentarios que trababan el avance del expediente, el diputado nacional mandato cumplido Emiliano Estrada fue citado a audiencia de imputación para este jueves 18. La Justicia lo investiga por presunto peculado de servicios y abuso de autoridad.
Denuncian al marido de Maru Botana por acoso laboral
La cocinera Maru Botana y su esposo, Bernardo Solá, enfrentan un grave escándalo judicial tras la denuncia de una ex empleada de su local en Belgrano R.Judiciales17/12/2025
La cocinera Maru Botana se ve envuelta en un escándalo al darse a conocer que su marido, Bernardo Solá, enfrenta una demanda judicial por acoso y hostigamiento laboral de parte de una de sus ex empleadas de uno de sus locales de pastelería.
Según supo la Agencia Noticias Argentinas, se trata de una empleada del establecimiento que la pastelera tiene en Belgrano R.
"Hace un tiempo nos escribió una chica que se sentía castigada por el marido de Maru Botana. Quería dar una nota, iba a dar la nota y casualmente llegaron a un arreglo judicial y la nota no se hizo", contó inicialmente Ángel de Brito en la emisión del martes de LAM.
En esta misma línea, el conductor compartió los detalles de la denuncia: "Una exempleada de Maru Botana que trabajaba en su local de la calle Echeverría demandó a la pastelera y a su esposo por deudas salariales y particularmente contra Bernardo Solá, que es el esposo de Maru Botana, por acoso y hostigamiento laboral, todo en el Juzgado Nacional de Primera Instancia n° 47".
“El señor Solá habitualmente observaba partes específicas del cuerpo de la actora, incluso del cuerpo de otras trabajadoras, lo que no solo la incomodaba, sino que la obligó a dejar de maquillarse, llegar al trabajo más desprolija”, leyó el documento al cual tuvo acceso la producción.
Ángel de Brito reveló en primicia que las partes decidieron un acuerdo conciliatorio millonario para evitar que el juicio siguiera escalando: "Ante esta denuncia, los abogados decidieron formular un acuerdo transaccional. Se solicitó la homologación y dieron el pago a un monto embargado y después solicitaron el levantamiento del embargo".
“La actora reajusta el monto de su demanda, incluyendo intereses calculados hasta la fecha en la suma de 50 millones de pesos. Los demandados, sin reconocer hechos ni derecho y el solo efecto conciliatorio, prestan conformidad a lo manifestado por la actora en la cláusula anterior y se obligan a abonar dichos montos a la actora de la siguiente forma", leyó la conciliación.
Según informó De Brito, el 9 de diciembre Solá pagó la suma de 22 millones de pesos "y después va todo en cuotas de 11 mil dólares".
Con información de Noticias Argentinas
