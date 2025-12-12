Mendoza: un padre atropelló a su hijo de dos años al maniobrar su camioneta

Santiago del Estero: descubren sándwiches de "milanesa" preparados con papel y cartónProvincias12/12/2025
El puesto fue cerrado de inmediato y se decomisaron nueve bultos de “milanesas truchas” durante las Fiestas Patronales de Loreto.
l hombre retrocedía con su camioneta cuando embistió al pequeño sin verlo. El nene fue derivado al Hospital Notti y la Justicia investiga el hecho.Provincias12/12/2025
Un niño de dos años resultó gravemente herido ayer por la tarde luego de que su padre lo atropellara accidentalmente mientras daba marcha atrás con su camioneta. El hecho ocurrió en el departamento de Lavalle, Mendoza.
Según medios locales, el padre (de 32 años) relató que se encontraba en una finca de Las Violetas a bordo de una Ford F-100. Alrededor de las 15:20, hizo una mala maniobra de reversa y, sin ver que su hijo se encontraba detrás de él, lo atropelló.
El niño sufrió heridas de consideración: politraumatismos, una posible fractura de pelvis y la imposibilidad de mover un brazo, de acuerdo con información del diario Los Andes.
En un primer momento, el menor fue trasladado de urgencia al Hospital Domingo Sícoli, donde un médico dio aviso de la situación a las autoridades. Debido a la gravedad del diagnóstico, posteriormente fue derivado junto a su madre al Hospital Notti, en Guaymallén.
En el lugar intervino personal de la Comisaría 17° y efectivos de la Policía Vial, quienes le realizaron al padre del niño un test de alcoholemia que dio resultado negativo.
La camioneta quedó en el Hospital Sícoli para peritajes. En tanto, la Oficina Fiscal Las Heras–Lavalle ordenó el trabajo de Policía Científica, el dosaje del padre y el inicio de las actuaciones correspondientes.
Fuentes judiciales confirmaron a este medio que están trabajando “para resolver la situación”, reconstruyendo el episodio con informes periciales y testimoniales.
Este miércoles ocurrió un episodio similar, pero con un trágico final, en el departamento de Guaymallén. Allí, una bebé de un año murió luego de que un sodero la embistiera con su camioneta.
El accidente ocurrió pasadas las 16 horas, en la localidad de Los Corralitos. Un conductor identificado como Jonathan B., de 31 años, había terminado la entrega de soda en la casa de la familia y se disponía a seguir camino con su camioneta Nissan.
Al retroceder con el vehículo, no advirtió la presencia de la bebé y la atropelló. Tras el hecho, la menor fue trasladada por su madre al Micro Hospital de Puente de Hierro, donde los médicos constataron su muerte.
La fiscalía ordenó de inmediato la aprehensión del conductor y su traslado a la sede judicial. La Oficina Fiscal de Guaymallén está a cargo de las actuaciones.
Con información de Infobae
El puesto fue cerrado de inmediato y se decomisaron nueve bultos de “milanesas truchas” durante las Fiestas Patronales de Loreto.
El impacto ocurrió en plena tormenta, cuando el agente estaba en el baño de la casa de la familia Carabajal. Presenta quemaduras severas y debió ser trasladado a un centro de mayor complejidad.
El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, viaja a Buenos Aires para reunirse con la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, con el objetivo de coordinar un plan de control aéreo contra los "vuelos narcos".
La Policía Federal arrestó a un hombre de 21 años en González Catán tras detectar un mensaje donde planeaba matar al presidente.
Dos hombres fueron atrapados tras usar la tarjeta de su víctima para comprar desde bebidas hasta un sillón en Neuquén.
l jubilado fue encontrado atado y golpeado en el comedor de la antigua casona familiar. Investigan un posible homicidio.
La legisladora criticó la presión fiscal provincial y municipal, acusó a los gobiernos locales de despilfarrar fondos en campañas y exigió que se ordenen antes de reclamar a Nación.
El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, viaja a Buenos Aires para reunirse con la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, con el objetivo de coordinar un plan de control aéreo contra los "vuelos narcos".
Manuel Jiménez relató cómo vivió el abuso que sufrió durante su infancia y adolescencia, y el largo proceso hasta lograr denunciar. Afirmó que hablar fue un alivio y pidió a otras víctimas que no callen.
Veterinario advierte que las garrapatas, pulgas y piojos pueden transmitir enfermedades graves y muchas veces silenciosas, por lo que recomiendan reforzar la prevención y el control en hogares y espacios donde circulan las mascotas.
River Plate firmó una actuación memorable en la Messi Cup (Sub 16) al golear 5-1 al Inter de Milán, asegurando así su pase a las semifinales.