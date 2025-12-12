Mendoza: un padre atropelló a su hijo de dos años al maniobrar su camioneta

Un niño de dos años resultó gravemente herido ayer por la tarde luego de que su padre lo atropellara accidentalmente mientras daba marcha atrás con su camioneta. El hecho ocurrió en el departamento de Lavalle, Mendoza.

Según medios locales, el padre (de 32 años) relató que se encontraba en una finca de Las Violetas a bordo de una Ford F-100. Alrededor de las 15:20, hizo una mala maniobra de reversa y, sin ver que su hijo se encontraba detrás de él, lo atropelló.

El niño sufrió heridas de consideración: politraumatismos, una posible fractura de pelvis y la imposibilidad de mover un brazo, de acuerdo con información del diario Los Andes.

En un primer momento, el menor fue trasladado de urgencia al Hospital Domingo Sícoli, donde un médico dio aviso de la situación a las autoridades. Debido a la gravedad del diagnóstico, posteriormente fue derivado junto a su madre al Hospital Notti, en Guaymallén.

En el lugar intervino personal de la Comisaría 17° y efectivos de la Policía Vial, quienes le realizaron al padre del niño un test de alcoholemia que dio resultado negativo.

La camioneta quedó en el Hospital Sícoli para peritajes. En tanto, la Oficina Fiscal Las Heras–Lavalle ordenó el trabajo de Policía Científica, el dosaje del padre y el inicio de las actuaciones correspondientes.

Fuentes judiciales confirmaron a este medio que están trabajando “para resolver la situación”, reconstruyendo el episodio con informes periciales y testimoniales.

Este miércoles ocurrió un episodio similar, pero con un trágico final, en el departamento de Guaymallén. Allí, una bebé de un año murió luego de que un sodero la embistiera con su camioneta.

El accidente ocurrió pasadas las 16 horas, en la localidad de Los Corralitos. Un conductor identificado como Jonathan B., de 31 años, había terminado la entrega de soda en la casa de la familia y se disponía a seguir camino con su camioneta Nissan.

Al retroceder con el vehículo, no advirtió la presencia de la bebé y la atropelló. Tras el hecho, la menor fue trasladada por su madre al Micro Hospital de Puente de Hierro, donde los médicos constataron su muerte.

La fiscalía ordenó de inmediato la aprehensión del conductor y su traslado a la sede judicial. La Oficina Fiscal de Guaymallén está a cargo de las actuaciones.

Con información de Infobae