Santiago del Estero: descubren sándwiches de "milanesa" preparados con papel y cartón

l hombre retrocedía con su camioneta cuando embistió al pequeño sin verlo. El nene fue derivado al Hospital Notti y la Justicia investiga el hecho.
Un insólito caso se registró en la provincia de Santiago del Estero, más precisamente en la localidad de Loreto, un hombre intentó vender sándwiches de milanesas tucumanos, pero que estaban hechos con papel higiénico. Las autoridades cerraron su puesto y prohibieron que pueda volver a instalarse a futuro en la ciudad.
Según trascendió en las últimas horas, todo se detectó en un control de bromatología que se llevó a cabo por miembros de la Municipalidad en todos los puestos que estaban ubicados en la plazoleta del Parque Fuerza Aérea Argentina de esta localidad en el marco de las Fiestas Patronales en honor a la Virgen de Loreto.
Allí, detectaron que las milanesas que provenían del Carro “Trico”, perteneciente a un ciudadano oriundo de San Miguel de Tucumán, estaban hechas con pedazos de papel higiénico y cartón, en lugar de carne. Las autoridades remarcaron que se trató de “un grave riesgo a la salud pública“.
Seguido a esto, se labró un acta de infracción automáticamente y se cerró el carro. También se procedió al decomiso inmediato de nueve bultos de milanesas que estaban preparadas con la irregularidad.
Las autoridades del distrito delegaron la investigación al Juez de Faltas Municipal, Dr. Nelson Coronel, quien dispuso que se desaloje el puesto de la feria para que no pueda volver a vender a productos en el lugar. Además, se destruyó toda la mercancía que estaba en poder de este individuo.
Por otra parte, se prohibió el ingreso permanente del sujeto a la feria de forma indefinida, mientras que se le aplicará una sanción administrativa ejemplar.
Se trata del segundo caso que se registró en la provincia de Santiago del Estero. Ya había ocurrido algo similar en agosto pasado, cuando un vendedor de comida callejera fue acusado de vender milanesas y chorizos con ingredientes irregulares.
