Delincuentes gastaron millones con la billetera robada y terminaron detenidos

Dos delincuentes fueron detenidos acusados de robarle la billetera a un hombre, hacer un tour de compras y gastarse millones de pesos en bebidas alcohólicas y hasta un sillón en la provincia de Neuquén.

El insólito caso sucedió en las últimas horas cuando un hombre constató el faltante de varias de sus pertenencias, entre ellas su billetera, dentro de su auto.

Sin embargo, no fue lo único malo. Al rato la víctima del hecho delictivo verificó que los ladrones le estaban usando su tarjeta y que realizaban diversas compras.

En una de las transacciones observó, según indica el medio Río Negro, el detalle de dónde queda el local en cuestión, motivo por el cual el hombre decidió acudir hasta el comercio junto con su hijo, efectivo de la Policía provincial.

Al llegar hasta el lugar encontraron a los sujetos queriendo concretar otra compra y fue allí cuando se dio aviso a la Policía, quien de manera inmediata logró detenerlos, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

Los empleados confirmaron que los delincuentes habían adquirido un sillón gris de dos cuerpos

, del cual una de las partes fue trasladada desde un auto Fiat Palio de los acusados, y dos celulares.

De este modo, las autoridades solicitaron la requisa en el vehículo y allí encontraron la tarjeta robada y tickets de compra por $3.889.600 y otros por $78.600 y $268.90. A su vez, hallaron los dos teléfonos.

Lo curioso es que, conforme a la información aportada, no era la única tarjeta que tenían en su poder, si no que ya habían concretado robos de esta índole y utilizado los plásticos para comprase cosas, lo que motivó a allanamientos en sus domicilios.

Ambos acusados, de 30 y 37 años, fueron detenidos y puestos a disposición de la Justicia.