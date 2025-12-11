La Policía Federal arrestó a un hombre de 21 años en González Catán tras detectar un mensaje donde planeaba matar al presidente.
Delincuentes gastaron millones con la billetera robada y terminaron detenidos
Dos hombres fueron atrapados tras usar la tarjeta de su víctima para comprar desde bebidas hasta un sillón en Neuquén.Provincias11/12/2025
Dos delincuentes fueron detenidos acusados de robarle la billetera a un hombre, hacer un tour de compras y gastarse millones de pesos en bebidas alcohólicas y hasta un sillón en la provincia de Neuquén.
El insólito caso sucedió en las últimas horas cuando un hombre constató el faltante de varias de sus pertenencias, entre ellas su billetera, dentro de su auto.
Sin embargo, no fue lo único malo. Al rato la víctima del hecho delictivo verificó que los ladrones le estaban usando su tarjeta y que realizaban diversas compras.
En una de las transacciones observó, según indica el medio Río Negro, el detalle de dónde queda el local en cuestión, motivo por el cual el hombre decidió acudir hasta el comercio junto con su hijo, efectivo de la Policía provincial.
Al llegar hasta el lugar encontraron a los sujetos queriendo concretar otra compra y fue allí cuando se dio aviso a la Policía, quien de manera inmediata logró detenerlos, según supo la Agencia Noticias Argentinas.
Los empleados confirmaron que los delincuentes habían adquirido un sillón gris de dos cuerpos
, del cual una de las partes fue trasladada desde un auto Fiat Palio de los acusados, y dos celulares.
De este modo, las autoridades solicitaron la requisa en el vehículo y allí encontraron la tarjeta robada y tickets de compra por $3.889.600 y otros por $78.600 y $268.90. A su vez, hallaron los dos teléfonos.
Lo curioso es que, conforme a la información aportada, no era la única tarjeta que tenían en su poder, si no que ya habían concretado robos de esta índole y utilizado los plásticos para comprase cosas, lo que motivó a allanamientos en sus domicilios.
Ambos acusados, de 30 y 37 años, fueron detenidos y puestos a disposición de la Justicia.
l jubilado fue encontrado atado y golpeado en el comedor de la antigua casona familiar. Investigan un posible homicidio.
Morales y Kreder desaparecieron tras salir de sus domicilios en Comodoro Rivadavia; la camioneta de la pareja fue hallada vacía cerca de la Ruta Nº3.
El agente, su pareja y un delivery, que quedó en medio del tiroteo, resultaron heridos.
Detienen en Río Negro a una prófuga y en La Matanza a la líder de una banda de entraderasProvincias09/12/2025
La PFA atrapó a una joven de 20 años tras regresar a Choele Choel; en paralelo, la DDI de La Matanza capturó a Mayra Solorzano, señalada como jefa de una asociación ilícita.
La mina San Jorge busca convertirse en la primera explotación aprobada en la provincia. Asambleas advierten riesgos sobre el Río Mendoza y recuerdan el antecedente de 2019.
Racing vs Estudiantes: mirá los precios de las entradas para la final del Clausura
Racing y Estudiantes jugarán la final en Santiago del Estero y ya se confirmó el esquema de venta de entradas a través de Deportick. La más cara, la Platea Oeste Norte para no socios, tendrá un valor de $150.000.
Claudio Úbeda superó su primer examen y encabezó la práctica de Boca Juniors tras la eliminación del Clausura 2025 ante Racing. Pese a la polémica por la salida de Exequiel Zeballos y el clima tenso en Ezeiza.
El sismo, que alcanzó una profundidad de 153 kilómetros, tuvo una onda expansiva que se sintió en un amplio radio geográfico como Bogotá, Medellín, Bucaramanga, Cúcuta y Tunja.
Alerta sanitaria: ANMAT retira del mercado instrumental quirúrgico sin origen claroArgentina10/12/2025
La fiscalización detectó productos de Smith & Nephew y Stryker que ingresaron al país por canales no oficiales.
Sorteo del Apertura 2026: Boca e Independiente juntos y River lidera una Zona B picante
La Liga Profesional definió este miércoles 10 de diciembre la composición de las dos zonas del Torneo Apertura 2026. Boca e Independiente compartirán grupo, mientras que River encabezará la Zona B junto a Racing.