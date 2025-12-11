Detuvieron a un joven acusado de una seguidilla de robos en Rosario de Lerma

El fiscal penal de Rosario de Lerma, Daniel Escalante, imputó de manera provisional a un joven de 19 años, como presunto autor de hurto calificado por escalamiento y tres hechos de hurto simple, todos en concurso real, tras una serie de episodios ocurridos durante el mes de diciembre en distintos puntos de esa ciudad.

La intervención de la Fiscalía se originó a partir de varias actuaciones policiales iniciadas por la Comisaría 2ª de Rosario de Lerma y la Subcomisaría San Jorge, que permitieron vincular al acusado con distintos hechos contra la propiedad, algunos de ellos registrados por cámaras de seguridad, utilizando similares modalidades y en lapsos de tiempo cercanos.

El primer episodio ocurrió durante la madrugada del 8 de diciembre, cuando el acusado habría ingresado al taller mecánico de la Municipalidad de Rosario de Lerma tras escalar una tapia de aproximadamente dos metros de altura, ubicada sobre la intersección de calles Belgrano y Jorge Martí.

Una vez en el interior, se habría apoderado de un mango metálico cromado y un tubo metálico tipo llave, herramientas que se encontraban en el sector de trabajo y bajo la custodia del personal municipal. Minutos después, los elementos sustraídos fueron ofrecidos y vendidos por una suma mínima a una vecina del barrio San Jorge, quien posteriormente los entregó de manera voluntaria a la policía, al tomar conocimiento de su origen ilícito.

Ese mismo día, en horas de la noche, el imputado habría cometido otro hecho de hurto al ingresar por un portón que se encontraba abierto al domicilio de un comerciante dedicado a la venta de carbón. Allí se habría apoderado de cuatro bolsas de carbón de tres kilogramos cada una, hecho que fue advertido por el damnificado al revisar las cámaras de seguridad, donde quedó registrado el momento de la sustracción.

La secuencia delictiva continuó días después, cuando el acusado habría ingresado a una vivienda en construcción, luego de sortear el cierre perimetral del terreno, para sustraer un parlante portátil, un taladro y una amoladora. Parte de estos elementos fueron posteriormente vendidos a terceros, quienes los restituyeron a la policía al ser informados de su procedencia.

Finalmente, se lo vincula con un hecho ocurrido en un local comercial del barrio Ingeniero Mauri, donde habría ingresado en horas de la tarde y sustraído un cajón de cerveza con diez botellas, para luego darse a la fuga. Este episodio también quedó registrado por las cámaras de seguridad del comercio.

El fiscal Escalante destacó que el acusado fue demorado por personal policial cuando circulaba por la vía pública y que, durante el procedimiento, reconoció de manera espontánea su participación en algunos de los hechos investigados, lo que permitió avanzar en la investigación y solicitar ante el Juzgado de Garantías el mantenimiento de su detención.