Más de 180 conductores multados por alcoholemia el fin de semana largo
En el marco de los operativos fijos y móviles, la Policía Vial controló un total de 11.724 vehículos y detectó a 1.319 infractores a las normativas viales.Policiales09/12/2025
La Subsecretaría de Seguridad Vial coordinó el trabajo desplegado este fin de semana con la finalidad de prevenir siniestros viales y concientizar a la ciudadanía sobre el cumplimiento de las normativas vigentes.
La Policía Vial realizó controles vehiculares fijos y móviles en distintos puntos de la provincia. En ese marco, controló 11724 vehículos y detectó a 1318 infractores a las normativas viales que fueron sancionados.
Se sancionaron a 188 conductores que fueron detectados conduciendo con graduación alcohólica. Se realizaron más de 8200 test de alcoholemia en la provincia.
La Subsecretaría de Seguridad Vial continúa reforzando las acciones preventivas y de concientización vial con el objetivo de fomentar conductas responsables en la ciudadanía y reducir los índices de siniestralidad.
El fiscal Armando Cazón, reclamó más seguridad, restricciones en la venta de alcohol y mayor participación social para evitar nuevas muertes como la del músico.
Federico Villagra falleció este sábado tras permanecer en estado crítico desde la brutal agresión ocurrida en Aguaray.
Un hombre de 30 años fue detenido este domingo en Córdoba tras un operativo de búsqueda, luego de haber permanecido prófugo por un grave caso de violencia de género e intrafamiliar.
Defensa Civil informó el estado de las rutas nacionales y provinciales en Salta. Se recomienda circular con precaución por lloviznas, animales sueltos y obras.
