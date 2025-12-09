Más de 180 conductores multados por alcoholemia el fin de semana largo

La Subsecretaría de Seguridad Vial coordinó el trabajo desplegado este fin de semana con la finalidad de prevenir siniestros viales y concientizar a la ciudadanía sobre el cumplimiento de las normativas vigentes.

La Policía Vial realizó controles vehiculares fijos y móviles en distintos puntos de la provincia. En ese marco, controló 11724 vehículos y detectó a 1318 infractores a las normativas viales que fueron sancionados.

Se sancionaron a 188 conductores que fueron detectados conduciendo con graduación alcohólica. Se realizaron más de 8200 test de alcoholemia en la provincia.

La Subsecretaría de Seguridad Vial continúa reforzando las acciones preventivas y de concientización vial con el objetivo de fomentar conductas responsables en la ciudadanía y reducir los índices de siniestralidad.